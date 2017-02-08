"Resbash"-Cоциум - Внимание, начали…
НОВОСТИ
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09.02.17 17:09
В Башкирии инвалидам по зрению компенсируют расходы на собак-поводырей
09.02.17 17:08
В Башкирии депутат предстанет перед судом за повторную езду в пьяном состоянии
09.02.17 16:55
В Уфе назовут лучших предпринимателей
09.02.17 16:54
Уфимец выступит в шоу Максима Галкина «Лучше всех»
09.02.17 16:42
В Уфе ребёнка насмерть завалило снегом
09.02.17 16:22
В Бирске плохо очищали дороги. Огрехи в работе помогла исправить прокуратура
09.02.17 15:57
В Уфе пенсионер осуждён за незаконное изготовление холодного оружия
09.02.17 15:49
В Уфе в связи с морозами перенесли «Лыжню России»
09.02.17 15:32
Подписано соглашение между Уфимским институтом искусств и Московским институтом музыки имени А. Шнитке
09.02.17 15:23
В Кугарчинском районе вручили премии имени Зайнаб Биишевой
09.02.17 15:14
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
09.02.17 15:13
Житель Стерлитамака до смерти забил бабушку из-за бездомных кошек
09.02.17 15:04
Директор илишевского МУП уличен в коррупции
09.02.17 14:26
В Башкирии семеро из девяти пешеходов погибли в ДТП по собственной вине
09.02.17 13:58
В Уфе в выходные пройдут сельхозярмарки
09.02.17 13:57
В Башкирии с начала года подорожали овощи и бензин
09.02.17 13:38
В Башкирии подсчитали доходы населения
09.02.17 12:55
В Башкирии предложили вступать в брак с 15 лет. В исключительных случаях
09.02.17 12:53
Жителю Агидели предъявлено обвинение в убийстве ребёнка с особой жестокостью
09.02.17 12:49
Чиновники в Уфимском районе нарушили земельное законодательство
09.02.17 12:38
Жителя Уфы лишили прав за пьяного водителя, купившего поддельные права на его имя
09.02.17 12:29
Рано утром в промзоне Орджоникидзевского района Уфы произошёл пожар
09.02.17 11:51
Тимур Захаров стал серебряным призёром Универсиады в состязаниях шорт-трекеров
09.02.17 11:41
Антон Бабиков представит Башкирию на чемпионате мира по биатлону
09.02.17 11:30
«УГНТУ-ВНЗМ» уступил в Астрахани местному «Динамо»
09.02.17 11:28
В Башкирии задержан пьяный водитель, скрывшийся после наезда на пешехода
09.02.17 11:18
В Башкирии водитель на «Калине» сбил двух пешеходов
09.02.17 09:57
В Сибае водитель направил ружьё на инспектора ДПС
09.02.17 09:28
Жительница Белебеевского района отработает 150 часов за жестокое обращение с сиротой
08.02.17 17:13
В Уфе гаражи уберут из дворов и зон отдыха
08.02.17 17:09
Жителя Белорецка будут судить за ДТП, в котором погибла семейная пара
08.02.17 17:01
В Башкирии 2,2 тысячи квартир переведут на индивидуальное отопление
08.02.17 16:51
В Уфе директор незаконно прописал в «Империи» десятерых человек
08.02.17 16:49
В Башкирии за год на производстве погибли 117 человек
08.02.17 16:47
В Башкирии реальные долги по зарплате могут составлять миллиард рублей
08.02.17 16:45
В Башкирии в детском саду обнаружили крупу неизвестного происхождения
08.02.17 16:40
Аэропорт «Уфа» второй год подряд назвали лучшим в стране
08.02.17 16:21
Пенсионер из Стерлитамака, напавший с ножом на подростков, признан невменяемым
08.02.17 15:47
Антикризисный план в Башкирии дополнят новыми пунктами
08.02.17 15:45
Из Казани в Уфу не доехала партия пива на шесть миллионов рублей
08.02.17 15:05
Башкирии выделена субсидия на создание новых мест в общеобразовательных организациях
08.02.17 14:57
В Уфе хирург оштрафован на 25 тысяч за липовую справку
08.02.17 14:50
Житель Октябрьского осуждён за сбыт «синтетики»
08.02.17 14:50
Дефицит бюджета Башкирии увеличится до 10 миллиардов рублей
08.02.17 13:40
Уфа готовится отметить 28-ю годовщину вывода войск из Афганистана
08.02.17 13:01
В США снят фильм о трагедии над Боденским озером
08.02.17 12:30
В Башкирии сельчанин ограбил дом умершего соседа сразу после похорон
08.02.17 12:23
Уфимец осуждён за убийство семилетней давности
08.02.17 12:12
Каждый начинающий фермер Башкирии получит три миллиона
08.02.17 11:58
Житель Салавата предстанет перед судом за мошенничество с машинами
08.02.17 11:50
В Башкирии за 7 февраля в ДТП пострадали восемь человек
08.02.17 11:43
В Уфе ожидаются морозы до - 33°С
08.02.17 11:02
Учитель из Уфы награждён медалью «За службу образованию»
08.02.17 10:59
В Башкирии появились медсёстры-координаторы
08.02.17 10:57
Сегодня получат гранты республики 38 молодых учёных Башкирии
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