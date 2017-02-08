- Министерство образования в этом году намерено оптимизировать 40 школ. Якобы из-за плохой демографической ситуации. Между тем прогнозируется, что количество школьников в сельских районах республики к 2020 году вырастет с 18,4 тысячи до 19,8 тысячи. Так чем же объяснить грядущую оптимизацию? Сначала школы закрываем, а потом судорожно начнем строить?



Альбина Сагитова.



— По прогнозным данным, в ближайшие четыре года количество обучающихся на селе вырастет. Это связано прежде всего с миграционным приростом населения в районных центрах.

Кстати, увеличится количество школьников и в городах: с 26, 7 тысячи до 29, 4 тысячи человек к 2020 году. Вопросы реорганизации и ликвидации образовательных учреждений относятся к полномочиям органов местного самоуправления. Во всех районах и городах имеются планы оптимизации с указанием мероприятий и сроков исполнения. Многие школы прекратили работу из-за отсутствия контингента обучающихся.



Планируемая муниципальными районами реорганизация 40 общеобразовательных организаций связана с созданием базовых школ с сетью филиалов внутрирайонного уровня. Такие школы могут обеспечить доступное качественное образование за счет концентрации материально-технических, финансовых, кадровых ресурсов.

Кроме того, в республике формируются классы-комплекты на I ступени обучения. Это законодательно закрепленное и соответствующее нормам СанПина объединение, к примеру, I и III классов с недостаточной наполняемостью.