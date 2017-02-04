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Все участники Великой Отечественной войны и вдовы погибших должны быть обеспечены жильем, государство выделяет на это немалые средства. Однако закрыть жилищный вопрос не удается — на учет встают новые нуждающиеся. И можно было бы сказать, что дело это святое, если бы не одно но — почти в половине приобретенных на государственные средства квартир живут не ветераны, а их родственники и даже посторонние люди.
По информации минтруда республики, в минувшем году сертификаты на жилье получили 719 ветеранов войны и вдов погибших. Позже выяснилось: в приобретенных при поддержке государства квартирах живет только 301 ветеран. Еще 70 человек вложили деньги в строящиеся дома. Даже если предположить, что после их сдачи они в них заселятся, все равно получается, что помощью из федерального бюджета воспользовались чуть больше половины ветеранов.
Кстати
Прямая речь
— Факты, когда после улучшения своих жилищных условий ветераны продолжают жить в старом, подчас ветхом жилье, к сожалению, присутствуют. Специальные комиссии в администрациях районов и городов анализируют, живут ли ветераны войны в приобретенных для них квартирах. В работе этих комиссий участвуют представители ветеранских организаций, которые помогают убеждать участников войны и вдов, их детей и родственников в необходимости переезда ветеранов в новое жилье. Они также предупреждают о возможных нежелательных последствиях оформления договоров дарения или купли-продажи, из-за чего пожилые люди остаются без жилья.
Конечно, законных оснований требовать переселения ветеранов войны в полученное новое жилье нет. Эта работа строится исключительно на моральных принципах, убеждении самих ветеранов, а чаще всего, учитывая их преклонный возраст, разговоре с их родственниками. И мы надеемся, что, как и в прошлые годы, советы ветеранов помогут в этом местным администрациям.
Опубликовано: 03.02.17 (09:57) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
наблюдатель()2017-02-04 12:25:22
Государственные органы пошли здесь изначально не тем путём. Правильным, на мой взгляд,и разумеется. было бы не передавать квартиры в собственность нуждающимся---а более. как бы нуждающимся!-- ветеранам войны и вдовам погибших воинов. а предоставлять им возможность переселения в благоустроенный государственный жилой фонд на период так называемого "дожития"...с компенсацией тем же государством всех жилищно-коммунальных услуг...Умер человек--квартира возвращается государству.. В том случае. атмосфера вокруг этой льготы заслуженным старикам не представляла бы раздражителя сильнейшего для детей и родственников стариков,покинувших белый свет ранее, до начала действия поблажки--а такое зло есть у многих потомков фронтовиков...И мы бы были лишены зрелищ с потасовками, кляузами друг на друга..с ненавистью наследников друг к другу по поводу обладания стариковской квартирой...Эта крайне неумная инициатива властей принесла обществу--да и ветеранам тоже, ставшим яблоком раздора в родне, куда больше вреда, нежели добра и благоденствия с благополучием...
Все участники Великой Отечественной войны и вдовы погибших должны быть обеспечены жильем, государство выделяет на это немалые средства. Однако закрыть жилищный вопрос не удается — на учет встают новые нуждающиеся. И можно было бы сказать, что дело это святое, если бы не одно но — почти в половине приобретенных на государственные средства квартир живут не ветераны, а их родственники и даже посторонние люди.
По информации минтруда республики, в минувшем году сертификаты на жилье получили 719 ветеранов войны и вдов погибших. Позже выяснилось: в приобретенных при поддержке государства квартирах живет только 301 ветеран. Еще 70 человек вложили деньги в строящиеся дома. Даже если предположить, что после их сдачи они в них заселятся, все равно получается, что помощью из федерального бюджета воспользовались чуть больше половины ветеранов.
Кстати
Прямая речь
— Факты, когда после улучшения своих жилищных условий ветераны продолжают жить в старом, подчас ветхом жилье, к сожалению, присутствуют. Специальные комиссии в администрациях районов и городов анализируют, живут ли ветераны войны в приобретенных для них квартирах. В работе этих комиссий участвуют представители ветеранских организаций, которые помогают убеждать участников войны и вдов, их детей и родственников в необходимости переезда ветеранов в новое жилье. Они также предупреждают о возможных нежелательных последствиях оформления договоров дарения или купли-продажи, из-за чего пожилые люди остаются без жилья.
Конечно, законных оснований требовать переселения ветеранов войны в полученное новое жилье нет. Эта работа строится исключительно на моральных принципах, убеждении самих ветеранов, а чаще всего, учитывая их преклонный возраст, разговоре с их родственниками. И мы надеемся, что, как и в прошлые годы, советы ветеранов помогут в этом местным администрациям.
Опубликовано: 03.02.17 (09:57) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
наблюдатель()2017-02-04 12:25:22
Государственные органы пошли здесь изначально не тем путём. Правильным, на мой взгляд,и разумеется. было бы не передавать квартиры в собственность нуждающимся---а более. как бы нуждающимся!-- ветеранам войны и вдовам погибших воинов. а предоставлять им возможность переселения в благоустроенный государственный жилой фонд на период так называемого "дожития"...с компенсацией тем же государством всех жилищно-коммунальных услуг...Умер человек--квартира возвращается государству.. В том случае. атмосфера вокруг этой льготы заслуженным старикам не представляла бы раздражителя сильнейшего для детей и родственников стариков,покинувших белый свет ранее, до начала действия поблажки--а такое зло есть у многих потомков фронтовиков...И мы бы были лишены зрелищ с потасовками, кляузами друг на друга..с ненавистью наследников друг к другу по поводу обладания стариковской квартирой...Эта крайне неумная инициатива властей принесла обществу--да и ветеранам тоже, ставшим яблоком раздора в родне, куда больше вреда, нежели добра и благоденствия с благополучием...
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НОВОСТИ
04.02.17 20:09
Похититель мотоцикла в Чишминском районе признался полицейским, что не смог его продать
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AHOHC
AHOHC
Кто в квартире живёт? (Cоциум) 03.02.17 (09:57)
наблюдатель 2017-02-04 12:25:22
Не водой единой (Cоциум) 02.02.17 (10:56)
житель с аскино 2017-02-04 11:54:43
Стыдная болезнь (Cоциум) 02.02.17 (10:56)
Асаба 2017-02-03 15:14:08
Сыпучие надежды (Экономика) 31.01.17 (10:30)
Асаба 2017-02-02 08:41:03
В Уфе север и юг соединят трамваи
Пассажир 2017-01-31 19:00:29
Сыпучие надежды (Экономика) 31.01.17 (10:30)
прохожий 2017-01-31 18:30:40
Вся правда об уфимском тоннеле (Экономика) 31.10.12 (16:52)
Вильданов Р.Ф. 2017-01-30 11:01:01
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
Атыктотакой 2017-01-28 20:01:45
Обмакнуть кисть в поэзию (Культура) 10.01.17 (10:06)
Светлана Урманцева 2017-01-28 13:46:35
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