Все участники Великой Отечественной войны и вдовы погибших должны быть обеспечены жильем, государство выделяет на это немалые средства. Однако закрыть жилищный вопрос не удается — на учет встают новые нуждающиеся. И можно было бы сказать, что дело это святое, если бы не одно но — почти в половине приобретенных на государственные средства квартир живут не ветераны, а их родственники и даже посторонние люди.





По информации минтруда республики, в минувшем году сертификаты на жилье получили 719 ветеранов войны и вдов погибших. Позже выяснилось: в приобретенных при поддержке государства квартирах живет только 301 ветеран. Еще 70 человек вложили деньги в строящиеся дома. Даже если предположить, что после их сдачи они в них заселятся, все равно получается, что помощью из федерального бюджета воспользовались чуть больше половины ветеранов.



А что с остальным жильем? Как оказалось, в 68 квартирах участники войны зарегистрированы, но не живут. 55 ветеранов уже ушли из жизни. А 225 квартир занимают родственники и другие люди, порою не имеющие к ветерану никакого отношения.



По данным госстроя республики, сейчас на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий стоят 315 участников войны и вдов погибших. На эти цели нынче планируется выделить 212,9 млн рублей, новые квартиры получат около 165 ветеранов. Вот только кто в них будет реально жить?

Кстати



Сертификаты на жилье за счет федерального бюджета предоставляются участникам Великой Отечественной войны и членам семей погибших, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Получить жилье от государства ветеран может один раз, при этом его имущественное положение не учитывается.



Граждане, совершившие действия, в результате которых они могут быть признаны нуждающимися в жилье (например, продавшие квартиру или вселившие в нее других лиц), принимаются на учет не ранее чем через пять лет с момента совершения этих действий.

Прямая речь



Татьяна ГЛУХОВА,

заместитель министра труда и социальной

защиты населения республики:

— Факты, когда после улучшения своих жилищных условий ветераны продолжают жить в старом, подчас ветхом жилье, к сожалению, присутствуют. Специальные комиссии в администрациях районов и городов анализируют, живут ли ветераны войны в приобретенных для них квартирах. В работе этих комиссий участвуют представители ветеранских организаций, которые помогают убеждать участников войны и вдов, их детей и родственников в необходимости переезда ветеранов в новое жилье. Они также предупреждают о возможных нежелательных последствиях оформления договоров дарения или купли-продажи, из-за чего пожилые люди остаются без жилья.

Конечно, законных оснований требовать переселения ветеранов войны в полученное новое жилье нет. Эта работа строится исключительно на моральных принципах, убеждении самих ветеранов, а чаще всего, учитывая их преклонный возраст, разговоре с их родственниками. И мы надеемся, что, как и в прошлые годы, советы ветеранов помогут в этом местным администрациям.