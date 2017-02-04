Всемирный день борьбы против рака, отмечаемый ежегодно 4 февраля, — хороший повод поговорить о болезни, которая пугает одним только своим названием. Наш собеседник — главный врач Республиканского онкодиспансера Руслан СУЛТАНОВ.

— Руслан Закирович, онкозаболеваемость в республике растет год от года. Сколько человек заболели в прошлом году?



— Подобное происходит не только в Башкортостане, это общероссийская и даже мировая тенденция. Ежегодно мы ставим на учет около 12 тысяч человек, в прошлом году их было немного больше — 12,3 тысячи. У некоторых обнаруживаются даже не одна, а несколько опухолей разных органов. Таких пациентов немного, но они есть. У половины всех больных болезнь диагностирована в первой и второй стадиях. Это хороший показатель, ведь на ранних этапах рак, который, по данным ВОЗ, является хроническим заболеванием, вполне излечим. В отличие от того же сахарного диабета или гипертонии. Третья стадия — ближе к запущенному состоянию, хотя при определенных условиях тоже поддается лечению. А вот пациенты с четвертой стадией относятся к разряду паллиативных, то есть безнадежных. Современные методики позволяют лишь продлить их жизнь.



— Как ведут себя люди, узнав о своем диагнозе?



— Для большинства, что и говорить, это становится тяжелым ударом. Но постепенно, при поддержке врачей они берут себя в руки, настраиваясь на лечение. Это, кстати, очень важный фактор успеха. Впрочем, некоторые пациенты наотрез отказываются лечиться. В прошлом году, например, это сделали более трехсот человек.



— Почему?



— По разным причинам. Одни предпочитают высокотехнологичным и эффективным методам — операциям, лучевой и химиотерапии — нетрадиционное лечение, больше верят всякого рода целителям, чем профессионалам. Другие, как правило, это люди пожилого возраста, рассуждают так: проживу спокойно, сколько осталось. Женщины с раком молочной железы, в особенности молодые, боятся потерять красоту и привлекательность. Причины у всех свои. А итог один: через какое-то время такие пациенты возвращаются в диспансер. Но бывает слишком поздно — из-за запущенности болезни помочь им уже невозможно. Ведь успех борьбы с раком, подчеркну еще раз, определяют грамотная профилактика и ранняя диагностика.



— Два года назад в поликлиниках республики запустили программу онкоскрининга. Что она дала?



— Благодаря этому проекту только в прошлом году удалось обнаружить рак у 333 жителей республики, которые об этом даже не подозревали. Они пришли в свои поликлиники к участковым врачам или узким специалистам совсем по другому поводу, а попутно заполнили анкеты из десяти несложных вопросов, связанных с симптомами болезни. Даже один положительный ответ в анкете становится сигналом тревоги для терапевта, который по определенному алгоритму направляет таких пациентов сначала на дополнительное обследование, а затем, при необходимости, на прием к онкологу. За весь же период онкоскрининга врачи нашли и подтвердили диагноз более чем у тысячи человек, дав им шанс восстановить здоровье.



— Какие обследования надо делать регулярно, чтобы подстраховаться и в случае чего поймать болезнь вовремя?



— Давайте сделаем это на примере тройки лидеров в структуре заболеваемости: рака молочной железы, на долю которого приходится 12 процентов всех случаев, рака легкого — почти 11 процентов и рака кожи — более девяти. Первый диагноз касается исключительно женщин. Вне зависимости от возраста они должны взять за правило проводить ежемесячное самообследование молочных желез и при любом подозрении обращаться к врачу. Кроме того, дамам до 45 лет необходимо ежегодно делать УЗИ, а тем, кто старше, — маммографию раз в два года.



Рак легкого грозит прежде всего курильщикам. Практически 90 процентов смертей от него вызваны именно этой пагубной привычкой. К сожалению, флюорография показывает опухоль лишь на поздней стадии, когда лечение уже малоэффективно. Именно поэтому в республике разработали программу, которая предполагает обязательную бесплатную компьютерную томографию легких для людей группы риска. Прежде всего для курильщиков. Заработать программа должна уже в следующем году.



Раком кожи опять-таки в два раза чаще болеют представительницы прекрасного пола. Объясняется это не только физиологическими особенностями, но и тем, что в поисках красоты они проводят различные манипуляции со своей кожей, активно посещают косметические салоны. И не всегда проверяют их на предмет качества услуг. К тому же женщины очень любят загорать не только под солнцем, но и в соляриях, использующих зачастую далеко не безопасную аппаратуру. Поэтому совет такой: быть разумными, внимательными и осторожными, чтобы в погоне за красотой не потерять здоровье.



— В последние годы все чаще говорят о том, что онкология может передаваться по наследству. Это правда?



— Да, такая зависимость подтверждена для двух видов рака: молочной железы и яичников. В нашей практике есть тому убедительный пример. Несколько лет назад в диспансере рак груди лечила женщина. Со временем за помощью к нам обратились все пять ее дочерей, которым онкологи поставили тот же диагноз. В десяти-пятнадцати процентах случаев рак молочной железы может передаваться по наследству по женской линии. Чтобы исключить подобные риски, мы проводим таким пациенткам генный анализ. Если он положительный, берем на учет всех ближайших родственниц. Их приглашают в молекулярно-генетическую лабораторию онкодиспансера обследоваться на наличие опасных генов, вызывающих болезнь. Для начала достаточно сделать три исследования анализа крови. Дальше по результатам: находим болезнь — начинаем лечение, выявляем факторы риска — берем женщину под контроль. Аналогичные меры профилактики и ранней диагностики проводятся и при раке яичников.



— Порой люди слишком увлекаются аппаратным обследованием даже без видимых на то причин. А насколько безопасны все эти КТ, МРТ и прочие методы диагностики?



— По большому счету любой из них связан с дополнительной нагрузкой на организм: один больше, другой меньше. Компьютерная томография, например, несет определенную дозу облучения, магнитно-резонансная томография — более щадящая. Даже УЗИ, если делать его каждый день, способно нанести вред. Здесь надо исходить из принципа необходимости: обследоваться только по конкретному поводу и по направлению врача, а не потому, что так захотелось.



— Руслан Закирович, в проекте Стратегии-2030, которую сейчас обсуждает вся республика, есть инициативы, посвященные здравоохранению. Что могут сделать онкологи для их продвижения?



— Очень многое. Онкологические болезни занимают второе место среди причин смертности в республике. Снизив этот показатель, мы переломим демографическую ситуацию в сторону стабильного прироста населения. Тем более что задача стоит вполне конкретная — увеличить продолжительность жизни к установленному сроку до 78 лет. И войти по этому показателю в двадцатку лучших регионов страны.