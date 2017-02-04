Наши сельчане способны прокормить не только республику, но и всю страну.

Наши сельчане способны прокормить не только республику, но и всю страну.

Если будет придерживаться стратегии развития агропромышленного комплекса республики на 2016 — 2020 годы, то сможет, считают в республиканском минсельхозе. Пока же Башкортостан на седьмом месте.

Как далеко до заветной цели и что необходимо предпринять для ее достижения? Судя по данным аграрного ведомства, худшие из лучшей пятерки находятся практически рядом. Например, объемы валового производства сельхозпродукции у нас нынче составляют 159 млрд рублей, а в Воронежской области с ее пятым местом — 200 млрд рублей. Глава минсельхоза Ильшат Фазрахманов считает, что к 2020 году село может достичь уровня в 230 млрд рублей. Причем рентабельность производства в сельхозорганизациях к этому времени должна достичь 20 процентов, а производительность труда за год — двух миллионов рублей на работника.



Эксперты уверены, что многие регионы, которые обосновались на вершине рейтинга, обошли нашу республику только за счет успешного развития крупнотоварного сектора. Просто к ним пришли инвесторы, которые основали агрохолдинги. Причем чаще всего холдинги узкоспециализированные и промышленного типа. А в сельском хозяйстве Башкирии сохранилась многоукладность. Это когда равномерно развиты и личные подворья граждан, и фермерские хозяйства, и сельхозпредприятия. В этом, конечно, есть свои плюсы. Сглаживаются форс-мажорные ситуации, которых в сельском хозяйстве хватает. В то же время выдающихся показателей в многоукладном сельском хозяйстве не достигнешь, уверены специалисты отрасли.



Ильшат Фазрахманов, презентуя стратегию на заседании в правительстве региона, говорил о пяти ключевых направлениях развития агропромышленного комплекса до 2020 года. Это рост производства зерна, тепличных овощей, молока, мяса и переработки продукции. По мнению авторов стратегии, произойдет это за счет «более эффективного производства в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах».



По каждому направлению уже определены ключевые участники, которые разбиты на две группы. В первой — опорные предприятия, которые формируют от половины до 80 процентов производства той или иной продукции. Во второй — поддерживающие, то есть те, кто производит менее половины продукции. Как отметил министр, «к 2020 году уже должен быть сформирован центр компетенций из 40 — 50 крупных сельхозпредприятий, у которых есть земля, налажена переработка, определены каналы сбыта и развиты внутренние финансовые институты». По его оценке, именно они к 2030 году «обеспечат переход сельского хозяйства республики на промышленную основу». Как подчеркивает Ильшат Фазрахманов, заданные стратегией объемы производства будут достигнуты прежде всего за счет реализации крупных инвестпроектов и дополнительных мер государственной поддержки.



Какие объемы производства сельхозпродукции разработчики документа ожидают в республике к 2020 году?



По зерну целевой показатель стратегии выглядит внушительно — 4,2 млн тонн. Это на треть выше прошлогоднего урожая. Достичь его планируют за счет введения в севооборот 200 тыс. гектаров ранее заброшенных земель и ряда, казалось бы, банальных приемов: господдержки, улучшения селекционной работы и семеноводства, передачи неэффективно используемых земель более эффективным собственникам.



По площади теплиц республика уже лидирует в стране. Здесь главная цель стратегии — уменьшить сезонность производства овощей, а также довести производство от нынешних 90 тыс. тонн в год до 100 тысяч. Для этого будут привлекаться инвесторы на готовые площадки, внедряться интенсивные технологии в крупных теплицах, совершенствоваться меры господдержки.



Еще одна из актуальных проблем — увеличение производства товарного молока. Сейчас его в республике не более 700 тыс. тонн — этого мало, чтобы полностью загрузить перерабатывающие предприятия. Потому аграрии хотят повысить показатель до 900 тыс. тонн — с помощью дифференцированных субсидий, развития кооперации и реализации инвестпроектов.



Аналогичные приемы разработаны и для роста производства мяса. Целевой сценарий предполагает почти двукратное увеличение. Кроме того, в этом деле не обойтись без развития генетики и селекции, позиционирования региона как одного из лидеров по разведению водоплавающей птицы, считают эксперты.



Рост производства зерна, молока и мяса, несомненно, приведет к полноценной работе перерабатывающих производств, которые пока загружены лишь на две трети, констатирует аграрный министр. А рост переработки может поспособствовать экспорту продуктов за пределы региона. По мнению Ильшата Фазрахманова, потенциал республики позволяет не только производить, перерабатывать и реализовывать за ее пределы зерно и продукты его переработки, молоко и молочную продукцию, мясо и мясную продукцию, растительное масло, мед, спирт, но и расширить ассортимент. Например, за счет стимуляторов роста растений, биопрепаратов, племенного яйца, племенного скота, чая и сиропов из лекарственных трав.

Мнение



Артур Нугуманов,

эксперт по растениеводству:

— 4,2 млн тонн урожая зерна — для нас вполне реальная цифра. В лучшие советские годы и по 6,5 млн тонн получали. Но тогда, конечно, и пашни было гораздо больше. Прежде всего у хлеборобов республики есть большой потенциал по урожайности. Даже если мы сможем справиться с технологическими неурядицами, не будем растягивать сроки сева и уборки урожая, то сумеем поднять продуктивность полей на один-два центнера с гектара. А это уже неплохо.



Все реально и в целевых показателях по тепличным овощам. Республиканские овощеводы ежегодно увеличивают площади теплиц на 4 — 5 тысяч гектаров, а это дополнительные 4 — 5 тысяч тонн продукции. А если правительство страны примет решение о предоставлении овощеводам льгот на оплату электроэнергии и газа, то дело пойдет быстрее.

Инфографика Дмитрия ФАЙЗУЛЛИНА.