Тревожные новости о распространении ВИЧ-инфекции почему-то все меньше беспокоят общество. Похоже, мы задвинули в дальний угол сознания проблему, о которой еще пару лет назад били во все колокола. И свыклись с тем, что живем по соседству с целыми регионами, где не все гладко. В Екатеринбурге, говорят, даже объявили эпидемию СПИДа. Инфицированных людей становится больше даже в благополучном Баймакском районе.

Невеста с приданым



Жительница Оренбурга Ангелина (имена изменены — авт.) уговорила-таки своего жениха вернуться в глубинку. Мол, жизнь в Оренбуржье не сахар, а в Башкирии приволье. Польщенный тем, что красавица готова разделить с ним жизнь в провинции, сельчанин поспешил сообщить матери о близкой свадьбе с «любимым ангелом».



А вскоре новоиспеченный муж узнал о «богатом приданом» супруги. Анализ крови дал положительный результат на смертельную инфекцию. Откуда? Ангелина призналась, что с четырнадцати лет вела активную половую жизнь. Перенеся все известные нехорошие болезни, докатилась до ВИЧ. В округе каждая собака знала о похождениях разбитной девицы, местные кавалеры шарахались от нее, как черт от ладана. Когда на горизонте появился нездешний парень, Ангелина вцепилась в него мертвой хваткой.



— Выгнать жену? Так успел прикипеть к ней, — мечется муж. — Но будет ли жизнь в родной деревне? У нас все на виду. Не скроешь. Как дальше жить? Стыдно...



Сыграли в рулетку



Их было пятеро. Все свободное время друзья проводили вместе. Однажды, эксперимента ради, решили прочувствовать «улет наркомана». Приобрели несколько доз наркотика и по шприцу. Как говорится, дружба дружбой, но игла у каждого своя.

Бог миловал, эксперимент не впечатлил и не втянул. Но на медосмотре при устройстве на работу результат на ВИЧ одного из друзей оказался положительным. Остальные тоже сдали кровь. Чуда не произошло: оказалась зараженной партия приобретенного наркотика.



Ребята не поверили в реальность нависшей беды и перестали принимать прописанные препараты. Болезнь заявила о себе через пять лет. Один за другим друзья начали умирать. Последний, похоронив приятелей, перерыл весь интернет, но поиски «волшебного зелья» ни к чему не привели. Тогда он решил обратиться к землякам. Через «районку» и местное телевидение рассказывал о том, до чего может довести беспечность. Парень верил, что их печальная судьба способна повлиять на молодых людей и те откажутся от смертельных экспериментов. Когда он умер, ему едва исполнилось тридцать четыре.



Принц выставил за дверь



Они познакомились в Магнитогорске. Заграничный ухажер был мил и совершенно не похож на парней, которые окружали ее в Баймаке. Почти принц. Их семейная жизнь должна была сложиться в лучших традициях «лавстори», верила Юля.



— Чтобы совсем не сидеть на шее у мужа, решила подрабатывать, — говорит она. — Подавив брезгливость, убирала подъезды, дворы. Район был неблагополучным, наркоманы чувствовали себя вольготно, криминальные деятели диктовали правила жизни по понятиям. Было реально страшно.



Но настоящий страх обуял ее, когда забеременела. Выяснилось, что инфицирована. Муж оказался «чистым». Иглы от брошенных наркоманами шприцев сделали свое черное дело, полагает она, ведь не раз случайно укалывалась. «Принц» оказался «чистым», но инфицированную супругу в доме не потерпел, отправил домой.



— В больнице чувствовала себя экспонатом, на который можно смотреть, но боязно прикасаться, — вспоминает женщина. — Жить не хотелось, думала покончить с собой. Остановили медики, заверившие, что ребенок родится здоровым.



Желание жить появилось неожиданно: друг детства предложил замужество. Раздавленная чрезмерным вниманием к своей персоне, шарахающаяся от неприязненных взглядов соседей и знакомых, она с вызовом бросила ему в лицо: «А не боишься заразиться?».



Через неделю он снова пришел. Вместе они более десяти лет. Она родила еще одного ребенка, здорового.



— Мы научились с этим жить, — говорит Юля. — Ответственно относимся к приему препаратов. Оба. Муж тоже инфицирован. Он осознанно пошел на это, чтобы быть рядом со мной. Надеюсь, что конец наступит не скоро. Мы должны поставить на ноги детей. Я благодарна медикам. Я им поверила. От веры многое зависит, теперь я это точно знаю.



Секс — бомба замедленного действия



Пара десятков баймакских дам, ищущих «вторую половинку» и, похоже, приключений, пребывает в панике. Причиной стал обаятельный мерзавец из Уфы, знающий толк в искусстве обольщения. На свиданиях донжуан скрывал свой диагноз. Сейчас его пассии одна за другой сдают кровь на анализ. Медики разводят руками. Своих пациентов они знают в лицо и уверяют, что большинство из них не отличается ответственностью. Пострадавшие не спешат привлекать партнера к уголовному преследованию — боятся огласки.

Как ВИЧ не передается

При пользовании одеждой другого человека либо его личными вещами или предметами.

При проживании в одном доме или комнате с больным СПИДом

При игре с ребенком, инфицированным или больным СПИДом

При плавании в одном бассейне, реке или пруду с ВИЧ- инфицированным При езде в общественном транспорте, если рядом находится инфицированный ВИЧ или больной СПИДом человек Если больной ВИЧ/СПИД случайно чихнул или кашлянул в твою сторону При уходе за больным СПИДом с соблюдением элементарных гигиенических правил При оказании первой медицинской помощи с соблюдением мер предосторожности.

Компетентно

Гульнур Латыпова,

заведующая инфекционным отделением Баймакской больницы:

— В Баймакском районе первый ВИЧ- инфицированный появился шестнадцать лет назад. С того времени мы зарегистрировали 171 пациента, из них в живых остались 113. Только в этом году умерли четверо. Самому старшему было 72 года.



В прошлом году выявили 28 носителей, а в этом году уже 13. Если прежде основным нашим контингентом были наркоманы, то сейчас вахтовики. Они в свою очередь несут болезнь в семьи. Молодежь, кстати, своим здоровьем стала дорожить. Сужу об этом по учащимся колледжей: после профилактических бесед они по собственной инициативе сдают кровь на анализы.



Жаль, школы для нас остаются закрытыми. Для встреч с учениками обязательно нужно согласие родителей. Вот такой парадокс. Между тем не секрет, что старшеклассники тоже находятся в зоне риска. Родителям уже с 13 — 14-летними детьми нужно разговаривать о защищенном сексе. Уважаю тех, кто не стыдится класть в карман своим детям средства защиты. Это не означает, что родители стимулируют ребенка немедля заняться любовью. Но заботиться о здоровье надо всегда, не откладывая на потом «стыдные темы». Это в наше время более чем актуально, как и возвращение в школу лекций о безопасном сексе.



Едва ли не ежегодно в районе рождается по одному ребенку от инфицированных матерей. Своевременно поставленный диагноз и профилактические меры позволяют им появляться на свет здоровыми. Главное, не загонять болезнь в угол, приступить к лечению как можно раньше.