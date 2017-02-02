Состязания между профессорско-преподавательскими составами и сотрудниками аграрных вузов проходили уже в восьмой раз. По сложившейся традиции, победу в общекомандном зачете праздновали хозяева, в этот раз представители Башкирского государственного аграрного университета. Хотя конкуренция на спортивных площадках, водных дорожках и лыжне была нешуточная.

Вехи Спартакиад



Предложение соревноваться не только в научной части впервые возникло по инициативе нашего БГАУ. Масштабный соревновательный дух преподавателей аграрных вузов страны был заложен в Уфе в 2006 году. Все новое приживается не сразу, поэтому в дебютной спартакиаде участвовали только сборная нашей республики и представители Удмуртии. Но уже через год количество команд выросло вдвое. Далее география участников регулярно множилась, менялись адреса ристалищ. Хозяйками спартакиад становились вузы из Самарской, Саратовской, Ульяновской областей и других регионов страны. В итоге число сборных команд солидно разрослось.



Помимо спортивных соревнований участие в спартакиаде дает лишний повод поделиться научным опытом с коллегами. Поэтому форумы уже давно не ограничиваются совместным пребыванием в спортзалах. А участниками турниров становятся преподаватели и сотрудники вузов, успешно совмещающие научную, учебную деятельность и занятие спортом, являясь примером современного разностороннего педагога.



В последние годы в спартакиаде соревнуются порядка тридцати коллективов. В 2016-м состязания проходили под Самарой. Победили, как уже говорилось, хозяева. А право проведения следующих игр передалиУфе. Преподаватели Башкирского аграрного были только рады этому и, совершенствуя спортивное мастерство в перерывах между профессиональной деятельностью, подготовились к встрече с друзьями-соперниками на все сто. Несмотря на серьезную конкуренцию со стороны традиционных оппонентов из Саратова и Самары, уфимцы показали лучший результат. Во всех видах уфимцы вошли в тройку лучших, что и предопределило итоговое первенство БГАУ.



Встречая гостей



Физкультурная часть БГАУ позволяет проводить соревнования с размахом. В этот раз в программу спартакиады вошли восемь видов спорта. На откуп участникам были отданы дорожки вузовского бассейна «Олимп», площадка главного спорткомплекса, где выявляли сильнейших в мини-футболе и волейболе. Повезло и с погодой. Обильный снегопад обеспечил замечательную лыжню. Также сборные состязались в настольном теннисе, стрельбе, шахматах и дартсе.



На протяжении нескольких дней медали оспаривали около 500 спортсменов-любителей. И почти половина из них сумела завоевать заветные награды. Уфимцы не столь успешно выступили в игровых видах спорта. Но задел, созданный остальными представителями БГАУ, гарантировал им топовую позицию.



Не каждому спортсмену-любителю суждено, к примеру, покорить плавательную дистанцию под чутким взором олимпийского чемпиона-1992, нашего легендарного спортсмена Вениамина Таяновича. Гости столицы Башкирии такую возможность получили, и результаты, пожалуй, даже превзошли ожидания.



Игровики



Как всегда, одним из самых зрелищных стали состязания в игровых видах спорта. Медали в волейболе оспаривали 14 команд. В финале команда Саратовского ГАУ оказалась сильней представителей Брянска. Уфимцы стали третьими, а в номинации «лучший либеро» приз заработал Виталий Черкасов, в свое время выступавший за команду «Энергетик», а также входивший в тренерский штаб башкирской женской волейбольной команды.



В мини-футболе турнир также прошел при определенном доминировании саратовцев. В финале они одержали волевую победу над коллегами из Москвы — 3:2. У триумфаторов, безусловно, выделялся Алексей Абдулхаликов, получивший персональный приз «лучшему защитнику». Стоит сказать, что еще до распада Советского Союза он выступал за дубль ташкентского «Пахтакора». А в 2005-м вместе с братом-близнецом Александром принес немало пользы уфимской команде «Нефтяник» во втором российском дивизионе.



Коллектив БГАУ в мини-футболе взял зачетную бронзу, а Роберт Ягафаров был признан лучшим вратарем турнира.



Герои спорта



Кипели страсти и на лыжне. В состязаниях женщин в обеих дисциплинах первенствовала Ирина Терехина из Омска. Наша Эльвира Сарварова стала второй в «классике» и третьей в технике свободного хода. В гонках среди мужчин непревзойденным оказался старший преподаватель БГАУ Риф Абдуллин — два золота! Также триумф нашим лыжникам принесла эстафета.



В состязаниях по настольному теннису лучше всех выступили спортсмены-любители из Брянска. В шахматах география призеров получилась широкой. Отмечу лишь второе место в командном зачете башкирских аграриев. В состязаниях по дартсу солидную коллекцию медалей собрали волгоградцы, но в коллективном зачете профессорско-преподавательский состав БГАУ все же был сильнее. И тут значимую лепту, заняв первое место в турнире женщин, внесла наша прославленная волейболистка Галина Бутакова.



В плавании призовые места записали себе в актив башкирские спортсмены Ольга Валиуллина и Анатолий Столетов. В эстафете атлеты-любители БГАУ стали вторыми.

Прямая речь

Михаил УЛЬЯНОВ,

преподаватель Рязанского ГАТУ:

— В Уфу приезжаю уже во второй раз. Красивый город, а главное, много снега, что очень важно для лыжников. Жаль, что не удалось попасть в призеры. Тем не менее хочется сказать большое спасибо за хорошо подготовленную лыжню.

Татьяна КОЗЛОВА,

преподаватель кафедры физкультуры Волгоградского ГАУ:

— Было приятно, когда уже на вокзале нас встречали, брали интервью — столько внимания! Почувствовали себя этакими звездами спорта. От спартакиады, прежде всего, ждали встреч со старыми друзьями и новых знакомств.

Михаил БЕГЛОВ,

заведующий кафедрой физкультуры Саратовского ГАУ:

— Я участвовал практически во всех спартакиадах, начиная с самой первой. А сейчас в состязаниях по мини-футболу удалось занять первое место. Разве не здорово?

Тем временем

В конце января на лыжной трассе имени Малухина в Уфимском районе состоялся чемпионат республики по лыжным гонкам. Почетным гостем среди соревнований стал наш прославленный биатлонист Максим Чудов, воспитанник Михайловской школы лыжных гонок.



Среди мужчин тройка призеров финишировала в таком порядке: Александр Потапов (Уфа), Павел Рудаков (Октябрьский), Андрей Филиппов (Уфа); женщин — Надежда Берсенева (Уфа), Ксения Суркова (Октябрьский), Светлана Зиянгирова (Уфа); среди юношей — Артем Сахибгареев (Дюртюли), Даниял Мусабиров (Уфа), Артем Шарафуллин (Уфа); у девушек — Светлана Петрова, Елизавета Ростова, Альмира Валитова (все — Уфа).



После сборов из этих 12 спортсменов выберут сборную республики, которая примет участие в зональных соревнованиях чемпионата страны, которые пройдут в Екатеринбурге.



Азат АКМАЛОВ.