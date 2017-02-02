Трудно найти жильца городского многоквартирного дома, который бы ни разу в жизни не подскакивал ранним субботним утром от грохота перфоратора за стеной, не стучал по батарее скандалящим посреди ночи соседям, не раздражался от их громкой и навязчивой музыки. И ладно еще, если это лишь отдельные эпизоды жизни. Нередко межквартирные войны из-за шума, с привлечением органов правопорядка, взаимными угрозами и изощренной местью длятся годами и приобретают накал страстей, достойный Монтекки и Капулетти.

А в одном из сел республики не в меру расшумевшегося пьяного соседа недавно и вовсе насмерть забили. Вроде бы и закон на стороне тишины, а конфликтов меньше не становится. Почему?

Месть недоросля



— В прошлом году в квартиру над нами заселился молодой человек, — жалуется пожилой родственник. — Юнец регулярно устраивал у себя ночные гулянки: выпивка, танцы до упаду, визжащие девицы. Сколько ему замечания ни делали — ноль внимания. Не выдержал я как-то и позвонил в полицию. Приехали, беседу провели, протокол составили. Подействовало: с тех пор пить и плясать они начинают прямо с обеда, чтобы до 11 вечера уложиться. Зато теперь этот недоросль постоянно бросает об пол что-то тяжелое, у нас аж люстра звенит. Мстит, похоже. В дневное-то время ничего с ним не сделаешь.



Действительно, башкирский закон «Об обеспечении покоя граждан и тишины в ночное время» этот самый покой охраняет с 23 часов до 7 часов в будни и до 9 часов в выходные и праздничные дни. В законе есть даже перечень запрещенных в это время звуков: шум телевизора или магнитолы, музыка, пение, танцы, крик, свист, ремонтные работы. За нарушение можно нарваться на штраф от двух до трех тысяч рублей.



А как быть, если шум не ночью, а днем жить мешает? Оно ведь как бывает: решили вы в выходной книжку почитать, а сосед — тяжелый рок послушать. И придется вам тоже не читать, а слушать. И ребенку вашему, вместо дневного сна. Или, например, ушли соседи на работу, а их собака скучает и скулит целыми днями. Перфоратор опять же может с утра до вечера сверлить вам мозги. В некоторых регионах страны, в том числе в Москве, в закон о тишине в прошлом году добавили дневной «тихий час» для отдыха детей и пожилых людей: теперь там шуметь нельзя еще и с 13 до 15 часов. У нас в республике пока такого нет.



Вот и рассуждают некоторые, что проще и эффективнее спуститься на уровень «замечательного соседа» и дверь ему экскрементами измазать или провода перерезать, чем пытаться идти законным путем. В интернете полно сообществ «борцов за тишину», где можно найти массу способов отравить жизнь тем, кто отравляет ее вам. Технически подкованные мужики такие хитрые приборы для этого изобретают и собирают, что диву даешься. Их бы энергию да в мирных целях…



Это же дети



Принято считать, что шумят и не дают порядочным людям отдыхать чаще всего алкоголики и асоциальные типы, мусорящие в подъездах и пугающие отборным матом старушек. Бесспорно, иметь таких противников удобнее: у полиции найдутся к ним нарекания и помимо шума, а жильцов легко объединить в праведном негодовании. Однако реальность показывает, что подрастающие на верхнем этаже «цветы жизни» порой отравляют существование ничуть не хуже маргиналов. Нескончаемый бодрый топот ножек по ламинату и радостный визг посреди ночи может вызвать такую же бессонницу, как и пьяные скандалы. Если квартира большая, то соседям снизу не повезло вдвойне: детям есть где побегать, попрыгать и даже покататься на чем-нибудь отвратительно скрежещущем по полу.



— Соседи сверху, похоже, совсем не занимаются детьми, — возмущается подруга. — Два пацана-дошкольника целыми днями носятся по квартире, дерутся, прыгают. Ну купи ты им конструктор или книжку почитай, пусть посидят спокойно хотя бы вечером. Нет, крики и топот до часу ночи. Живем, как в барабане.



Подруга пыталась поговорить с матерью топотунов, но наткнулась на праведное негодование: «Это же дети, они всегда бегают и шумят. Что мне их, на цепь посадить?». Объяснить непоседливому чаду, чем квартира отличается от спортивной площадки или ипподрома, и найти применение его энергии по силам любому родителю. Но зачем? Дети — это святое, поэтому всем соседям придется потерпеть, пока они не вырастут.



Топот — дело подсудное



Оказывается, управу можно найти и в таких случаях. Три года назад жительница Уфы предъявила иск родителям двухлетней соседки с верхнего этажа. По словам пострадавшей, ребенок слишком громко топал над головой, чем постоянно причинял ей страдания. Аргумент «это же ребенок» не подействовал: суд обязал соседей «контролировать действия ребенка, производимые в жилом помещении, в том числе толчковые движения высокой степени интенсивности в пол квартиры». Такое решение суда вызвало бурю негодования во многих женских интернет-сообществах.



— У меня тоже такие соседи неадекватные, чуть что — судом грозят, просят быть потише, — возмущалась одна мама. — Для меня их претензии неприемлемы. Дети не могут все время пазлы собирать, им нужно побегать, попрыгать. Я не собираюсь в угоду чужим людям их ограничивать.



— И мои дети постоянно шумят, — признавалась другая. — Бегают, играют, вчера на самокате по коридору гоняли. Утром не хотят в садик — плачут, вечером песни поют. Дело житейское, обычная семейная жизнь. Я, что ли, виновата, что в этом доме такая слышимость? Кому невмоготу, тот может шумоизоляцию в своей квартире сделать.



Возмущайся — не возмущайся, а прецедент создан. И значит, теоретически можно обязать других жильцов избавить вас от любого назойливого шума. Но надо сказать, что неадекватными бывают соседи не только сверху, но и снизу. И неизвестно еще, что неприятнее: постоянно испытывать раздражение от шума или же бояться чихнуть на своей территории, чтобы не нарваться на очередной скандал.



— Мы переехали на новую квартиру, — вспоминает одноклассник. — Через неделю пришла соседка сверху и робко спросила, не мешают ли нам ее дети. Я честно ответил, что вообще их не слышал. Она вздохнула с облегчением: оказывается, до нас в квартире жила старушка, которая при малейшем шуме сверху колотила клюшкой по батарее и грозила пожаловаться в опеку. Дети ее боялись до полусмерти и предпочитали вообще не слезать с дивана.



Столкнувшись с таким, поневоле задумаешься: а может, ну их совсем, эти многоквартирные муравейники? Не зря ж многие в частные дома переезжают и смотрят снисходительно, когда ты жалуешься на человека с перфоратором за стеной. Хотя подозреваю, что и они от проблем с соседями не избавлены. Ведь возможностей пошуметь на соседнем дворе не меньше, чем в квартире сверху, было бы желание.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГОВ



Как цивилизованно донести до шумных соседей своё недовольство?