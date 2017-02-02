Здесь птицы не поют



Потому что для самолётов они так же опасны, как и зенитные орудия

Оказывается, гостей на уфимских саммитах ШОС и БРИКС в числе «людей в штатском» из всевозможных контор с отнюдь не таинственными аббревиатурами охраняли… соколы. Да-да, те самые пернатые хищники, задачей которых было разгонять птах, обитающих вблизи аэропорта. В «командировку» крылатых секьюрити из Свердловской области привозил специально приглашенный соколятник, хотя позвали его скорее для подстраховки. В Международном аэропорту «Уфа» птиц шугают более эффективными способами, в частности, с помощью биоакустической системы. Главный в этих делах здесь инженер по орнитологическому обеспечению безопасности полетов Александр Емшин.

Тушками из пушки



Отпугивать птиц от аэродромов необходимо — для самолетов они опасны. В позапрошлом году в Бразилии орел-стервятник влетел в «двухмоторник», вынес лобовое стекло и чуть не оставил без глаз одного из пилотов. Впрочем, это был легкий самолет. По мнению специалистов, с крупным лайнером такого случиться теоретически не может. Стекло для них делают по технологии «триплекс». Но вероятность того, что птичка способна серьезно его повредить, все же есть. Именно поэтому на авиазаводах практикуют необычный краш-тест: стреляют по стеклу из специальной пушки размороженными куриными тушками. Затем анализируют результаты.



— С тем, чтобы птицы вдребезги разносили стекла, лично я не встречался ни разу, — говорит Александр Емшин. — Однако серьезно попортить самолет им вполне по силам. Если, скажем, сразу несколько птиц угодят в двигатель или в другие важные узлы.



Чаще всего птицы бьются о самолеты на высоте до 50 метров. То есть при взлете и посадке. Но иногда «тараны» происходят на гораздо больших высотах. Не так давно вблизи Белебея экипаж одного из лайнеров зафиксировал сильный удар почти на километровой отметке. Когда самолет сел в Уфе, на фюзеляже обнаружили пятно засохшей крови. Сразу стало ясно, что в борт впечаталась птица.



— Скорее всего из семейства ржанковых, они часто летают на таких высотах, — поясняет Александр. — Вальдшнепы и вовсе способны взмыть до трех километров. Особенно часто ржанковые сталкиваются с самолетами весной во время перелетов.



Трудно поверить, но нередки случаи, когда от воздушной сшибки пернатый оставляет вмятину на корпусе. Не случайно специалисты утверждают, что если и самолет, и птица движутся на хороших скоростях, удар получается не меньшей силы, чем от попадания «зенитки». В общем, пташки — «противники» серьезные, бывали случаи, когда они своими телами и вовсе пробивали обшивку. При этом независимо от степени и характера повреждения каждый случай столкновения тщательно изучают.



Накаркали себе испуга



В позапрошлом и прошлом годах работники МАУ зафиксировали девять следов от ударов птиц. Расследования показали, что все они произошли за пределами аэропорта, и это вполне понятно. Ведь на его территорию пташкам путь фактически закрыт, и вообще жить в его окрестностях для пернатых все равно что находиться на фронте. Ни минуты покоя. Постоянный стресс им с избытком обеспечивает биоакустическая система. Она состоит из тринадцати установок, управляемых компьютером. Работая круглые сутки, установки с четкой периодичностью издают звуки, которые наверняка потом еще долго слышатся птахам в кошмарных снах. А вот какие именно — зависит от того, какую «развлекательную» программу приготовил Александр Емшин. Сейчас зима, поэтому, говорит он, отпугивать приходится в основном ворон. Сперва установки оглашают местность сочными звуками выстрелов, а затем каким-то зловещим карканьем. Вроде того, что частенько можно услышать в фильмах ужасов со сценами на кладбищах. На вороньем языке это сигнал смертельной опасности, многие птицы запоминают его раз и навсегда.



— Особи семейства врановых одни из самых понятливых, у них есть определенный интеллект, — говорит Александр. — Большинство из них, хотя бы раз услышав от сородича такое «предсмертное» предупреждение, на территорию аэропорта больше никогда не сунется. Да и в его окрестностях ведет себя с постоянной оглядкой.



Зачем сове будильник?



А вот совы, их тоже поблизости хватает, попадаются в клети-ловушки с наживкой. Роль приманки выполняет… обычный китайский будильник. Его ставят в западню. Он тихонько тикает, а ночная хищница думает, что это «топает» мышь. Пытается «добычу» схватить, а попадается сама. Бывает, за ночь на будильник «клюют» по три-четыре совы. Затем Александр отпускает их на волю. Однако нешуточный стресс после этого птицам обеспечен. Внезапный «арест» и появление человека нагоняют на сов столько страха, что летать вблизи аэропорта они уже и не думают.



Халей, не наглей!



Но есть и вовсе «безбашенные» птахи. Те, которые, мягко говоря, туповаты и потому ничего не боятся. Это чайка халей, или по-иному барабинская чайка.



— У нас они появились недавно, — говорит Александр. — Живут в тундре, а теперь и до Башкирии добрались. Это довольно крупная чайка, в природе врагов у нее нет, отсюда нет и чувства страха. Гонять их приходится часто, ведь сообразительными халеев назвать трудно: они не запоминают опасных мест.



Кстати, халеи — не единственные «варяги» в нашем регионе. Неподалеку от аэропорта Александру доводилось видеть две пары мохноногих канюков. Эти птицы семейства ястребиных живут гораздо севернее. Орнитолог полагает, что к нам их загнал голод.



Салют для воробушка



Однако больше всего хлопот Александру доставляют птахи семейства воробьиных. Их великое множество, они тоже не очень умны, правда, крайне осторожны. Поэтому для «разгона» нередко используют механические отпугиватели. Чаще всего это крестовина, на которой вращаются зеркала. Мерцающие блики — явление для птах непонятное, и они стараются к крестовинам не подлетать. Есть еще одно спецсредство — ракетница. Ее заряжают пиропатронами, которые разрываются на высоте на манер фейерверка. После салюта птички разлетаются. Надолго.



В то время, пока Александр и его коллеги по всей России стараются отвадить птиц от взлетных полос, другие их невольно прикармливают. Речь идет об аграриях, которые нередко сеют зерновые у самых границ аэродромов, а по осени на пиршество слетаются стаи пернатых. Поэтому перед посевными авиационники и сельчане заранее стараются обговорить такие моменты. Кроме того, вблизи объектов воздушного транспорта не должно быть никаких зарослей травы и бурьяна. Баки с отходами тоже всегда надо держать закрытыми. Так что бедных пташек не только всячески шугают, но и морят голодом. Даже насекомых химикатами гонят подальше от самолетов. В общем, там, где летают стальные птицы, другим крылатым не место.



Сергей ЗДОРОВЦОВ



Это интересно

Птицы сталкиваются с самолетами, потому что не успевают их различить в воздухе. Машины сливаются с небом, их скорость слишком велика. Поэтому на оси самолетных винтов нередко рисуют спираль. При вращении она напоминает глаз огромной хищной птицы. Его видно издали, он отпугивает многих пернатых.

При подготовке материала ни одна птица не пострадала.

Инфографика: Дмитрий ФАЙЗУЛЛИН.

Видно сокола по полёту

Галя из Салавата жила у него долго. Пока собратья не сманили

Стерлитамак. Проспект Октября. Отчаянно синее небо.



Черные птицы хлопочут на верхушках деревьев.



— Грачи, — любуется прохожий.



— Или вороны, — скептически комментирует его спутница.

Птицы с фиолетовым отливом оперения на солнце и с клювами стального цвета свободно осваиваются в городе. Мы же, чтобы понять, кто делит с нами небо, зачастую открываем интернет. Но даже неограниченный доступ к информации не дает нам уверенных знаний о природе. К счастью, есть люди, для которых находить общий язык со всем живым так же естественно, как для птиц парить в небе.

Вороны- француженки и совёнок Кузя



— У нас живут только серые вороны, — рассказывает хорошо знающий повадки птиц

Валерий Жарков.



— Черные птицы — это либо грачи, либо вороны. Но ворон, во-первых, в два раза крупнее серой вороны, во-вторых, в городе не обитает. Летает он высоко. Серая ворона «р» выговаривает, как француженка, а ворон не каркает, а издает звуки вроде бульканья. Если же научить его говорить, то слова он выговаривает не как попугай, по-птичьи, а так чисто, что не отличишь: птица говорит или человек. Я видел таких воронов, сам, правда, говорить не учил.



Раненых птиц Валерию Ивановичу привозят со всего юга республики. В соколов стреляют из дробовиков, совы и стрижи повреждают крылья об электрические провода. Странички его фотоальбома — истории спасенных птиц. Вот полярная сова с янтарными пуговичными глазами, орнитолог вылечил ей покалеченное крыло и выпустил. Оказывается, эти северные жительницы зимой откочевывают южнее, то есть к нам, а весной возвращаются в свое Заполярье. Вот молодой горделивый сокол в клетке. Вот совенок Кузя, малыш длиннохвостой неясыти — он выпал из гнезда и повредил лапку. А вот нахального вида дикий утенок.



— Его мне принесли мальчишки, — вспоминает Жарков. — Как только они его поймали? Для этого метеорами надо быть — ведь он и маскируется, и ныряет. Клумбу с тюльпанами он у меня любил, хозяйничал там. А на этой фотографии лебедь-шипун. Он был старый, обессилел от бескормицы: кто-то его поймал и держал в клетке с бетонным полом. Он стер лапы до костей и не мог подняться. У меня жил свободно на земле, выздоровел — стал бродить по огородам. У соседки в саду стояла старая ванна с водой, так он там вылавливал личинок комаров. Жену узнавал по халату, всегда шел к ней. Способность летать он потерял, но мы возили его на озеро — плавать. Стрижей много пришлось выкормить: они разбиваются о стекла, я их выхаживаю, делаю им жевку, как детям в старину — куриное мясо в клювик кладу. Были у меня ручные сороки, галки. Одна, Галя, из Салавата ее привезли с раненым крылом, долго у меня жила, потом собратья ее позвали — она с ними подалась… Птицы, конечно, боятся человека, но, оказавшись под его опекой, привыкают к нему быстрее, чем животные. Зато птицы и не возвращаются, когда их выпускаешь…



Экспедиции: мечта и жизнь



— Я родился в городе Степном Астраханской области (сейчас Элиста), — рассказывает Валерий Иванович о том, почему редкая специальность орнитолога была ему пре-

допределена. — Там было развито овцеводство, и отец, ветеринарный врач, ездил проверять отары, чтобы не было эпидемий. Сыновей брал с собой. Хотя я большую часть жизни живу на Урале, степи по-прежнему люблю больше, чем леса и горы. Из поездок отец привозил раненых соколов и журавлей, черепашек, сусликов, пораненных хорьками, сайгачат. Моя мать родом с Нижней Волги, из семьи охотников. Она рассказывала нам охотничьи байки, и я, очарованный тайнами живой природы, мечтал стать биологом и податься с экспедицией на какие-нибудь неведомые острова и провести там жизнь. Или хотя бы совершить кругосветное путешествие.



Что из этого сбылось? Я стал биологом и много путешествовал по России. В поездках писал зарисовки о природе. Я окончил факультет биологии БГУ, моей специализацией стала орнитология. В 1958 году мы с родителями переехали из Элисты в Волгоград — город с удивительным рынком певчих птиц. Я так увлекся этим делом! Много ходил по лесу, искал пернатых. Меня приглашали заместителем директора в Юрюзанский заповедник, но по первому образованию я технолог электрохимических производств, 18 лет проработал на «Каустике». Если бы согласился уехать в заповедник, втрое потерял бы в зарплате. Я был орнитологом, предпринимателем, строителем, водителем. В 90-е сел за руль фуры: будучи директором предприятия, работал как дальнобойщик.



Лисёнок под вишней



— Я охотник, много перестрелял лис, но однажды выкормил маленького лисенка из соски, — улыбается Жарков. — С тех пор лис не убиваю: вдруг это мой лисенок? Я прозвал его Хитрый Лис. Понаделал он у меня в огороде норок, жил на поводке под вишней. В конурке осваиваться отказался — все норовил себе нору вырыть… Помню, когда мы жили в Астраханской области, времена были голодные. Но в тех местах водилось много куропаток, а когда был туман, они разбивались о пучки проводов, которые тянулись километрами между деревянными столбами. Утром я выбегал из дома и собирал до шести куропаток со сломанными шеями. Мама варила лапшу. Вот такая была первая моя детская охота. Не люблю охоту на крупного зверя. Мне часто везло: в лесных вылазках на меня выходил зверь, мне приходилось стрелять. Но стрелять в лося — это, я считаю, убийство, а не охота. Я, например, подранков не могу добивать, в последнее время охочусь только на зайца да на утку с рябчиком. Зайца-русака очень интересно протропить: чтобы распутать его следы, я должен быть и глазастым, и хитрым, и тихим — у нас с ним честный поединок получается! К сожалению, приходится наблюдать, что охота принимает нехороший оборот. Стрелять в зайца из винтовки с оптическим прицелом или гнаться за зверьком на снегоходах — мне такая охота не нравится, это подлость и варварство.



Как во мне уживаются и охотник, и спаситель зверей и птиц? Охота — это отголоски инстинкта древнего человека, а больным животным помогаешь оттого, что ощущаешь себя единым целым с природой. Я люблю пение коноплянки (птицеловы зовут ее «репел»), еще у нас водится зеленушка (лесная канарейка, или юрок). Какие прекрасные песни у щегла! А вот снегирь, например, скрипит, как телега несмазанная. Лес без птичьих голосов мертвый, по нему идешь настороженно. С птичьим пением он оживает. И мы уже не чувствуем себя одинокими на этой земле…



Екатерина ЯКОВЛЕВА.