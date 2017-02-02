- Строим небольшой дом на своем участке. Стены и крыша уже есть, внутри пока совсем пусто. На каком этапе можно оформлять строящийся дом в собственность?



Наталья Толкунова.

Уфа.



— Законодательство предусматривает возможность оформления в собственность объекта незавершенного строительства. Объект должен определяться как индивидуальная вещь и иметь прочную связь с землей, то есть без ущерба назначению перемещать его невозможно.



Если земельный участок под таким объектом принадлежит заявителю на праве собственности, то узаконить «незавершенку» можно на основании документов о праве собственности на земельный участок и разрешения на строительство. Потребуется также технический план объекта, который заказывается у кадастрового инженера.



С января 2017 года возможна одновременная постановка на учет объекта недвижимости и регистрация права на него.



Отметим, что регистрируют права на незавершенный объект строительства обычно для того, чтобы включить его в оборот с целью продажи, дарения, передачи по наследству и т.д.