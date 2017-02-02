- Несколько раз брала кредиты в банках и, конечно, вынуждена была платить страховку. Недавно продавец в магазине подсказал, что теперь навязанный банком при оформлении кредита договор страхования можно подписать, а потом от него отказаться, и страховая компания вернет деньги. Так ли это?



Зульфия Гибадуллина.

Уфа.



— Действительно, с 1 июня 2016 года страховые компании перешли на новые правила предоставления отдельных видов добровольного страхования — таких, как страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование, страхование имущества, средств наземного транспорта, финансовых рисков и некоторые другие.



В договорах, заключенных после 1 июня 2016 года, страховая компания обязана предусмотреть условие, согласно которому страхователь, то есть клиент, имеет право на возврат уплаченной страховой премии в том случае, если откажется от договора страхования в течение пяти рабочих дней со дня его заключения. Главное, чтобы в этот период не наступил страховой случай. Свои деньги вы получите обратно в срок не позднее десяти дней с момента регистрации заявления об отказе.



Итак, вы получили в банке кредит и добровольно-принудительно подписали договор страхования. Чтобы вернуть уплаченную страховую премию, нужно:



— прийти в страховую компа-нию в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора, а лучше сразу;



— написать заявление об отказе от договора и указать способ возврата денег;



— подождать десять дней.



Если по их истечении деньги вам не вернули, обратитесь в ближайшее отделение Банка России.