- Мороз и многоснежье — нелегкое испытание для зверей. Что делается, чтобы облегчить участь диких животных? Не уменьшится ли их численность после нынешней суровой зимы?



Семен ВОХМЯКОВ.

Уфа.



— С наступлением холодов подкормка на территориях природных парков и заказников усиливается. На подкормочные площадки инспектора выкладывают зерноотходы, кормовые веники и минеральную соль. С лета на полях оставлены стога сена для косуль.



Сейчас мы проводим зимний маршрутный учет численности диких животных. Для егерей и инспекторов разработаны специальные маршруты, по которым они проведут подсчет следов зверей и визуальную регистрацию птиц. Протяженность каждого учетного маршрута — не менее 350 км. В целом за два зимних месяца специалистам предстоит пройти более 71 тыс. км по заснеженному лесу.