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НОВОСТИ
02.02.17 16:10
Константин Толкачёв назвал существование некоторых партий в Башкирии политической фикцией
01.02.17 14:27
Парламент Башкирии предложил запретить судимым лицам руководить общественными организациями
01.02.17 10:22
В Учалинском колледже горной промышленности открылась новая лаборатория электроэнергетики
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- Мороз и многоснежье — нелегкое испытание для зверей. Что делается, чтобы облегчить участь диких животных? Не уменьшится ли их численность после нынешней суровой зимы?
Опубликовано: 02.02.17 (10:56) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Вопрос эксперту
- Мороз и многоснежье — нелегкое испытание для зверей. Что делается, чтобы облегчить участь диких животных? Не уменьшится ли их численность после нынешней суровой зимы?
Опубликовано: 02.02.17 (10:56) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Вопрос эксперту
Сыпучие надежды (Экономика) 31.01.17 (10:30)
Асаба 2017-02-02 08:41:03
В Уфе север и юг соединят трамваи
Пассажир 2017-01-31 19:00:29
Сыпучие надежды (Экономика) 31.01.17 (10:30)
прохожий 2017-01-31 18:30:40
Вся правда об уфимском тоннеле (Экономика) 31.10.12 (16:52)
Вильданов Р.Ф. 2017-01-30 11:01:01
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
Атыктотакой 2017-01-28 20:01:45
Обмакнуть кисть в поэзию (Культура) 10.01.17 (10:06)
Светлана Урманцева 2017-01-28 13:46:35
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
наблюдатель 2017-01-27 21:25:30
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
наблюдатель 2017-01-27 20:53:40
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
Асаба 2017-01-27 09:00:20
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
северянин 2017-01-27 08:29:48
В Башкирии учеников на автобусе развозил водитель, лишённый прав
Ку 2017-01-26 23:42:08
Благородных оленей в Башкирии станет больше
Иван 2017-01-19 11:02:22
Благородных оленей в Башкирии станет больше
Дина 2017-01-18 11:40:44
Рустэм Хамитов: «Шульган-Таш» - наше всё. Других таких точек нет
прохожий 2017-01-13 09:29:30
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Ильгиз 2017-01-10 23:20:53
В Башкирии ребёнок погиб после катания на горке
Татьяна 2017-01-08 21:31:14
Миллион кубометров снега вывезли из Уфы с начала зимы
Гость 2017-01-08 12:54:01
НОВОСТИ
02.02.17 16:10
Константин Толкачёв назвал существование некоторых партий в Башкирии политической фикцией
|
AHOHC
AHOHC
Сыпучие надежды (Экономика) 31.01.17 (10:30)
Асаба 2017-02-02 08:41:03
В Уфе север и юг соединят трамваи
Пассажир 2017-01-31 19:00:29
Сыпучие надежды (Экономика) 31.01.17 (10:30)
прохожий 2017-01-31 18:30:40
Вся правда об уфимском тоннеле (Экономика) 31.10.12 (16:52)
Вильданов Р.Ф. 2017-01-30 11:01:01
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
Атыктотакой 2017-01-28 20:01:45
Обмакнуть кисть в поэзию (Культура) 10.01.17 (10:06)
Светлана Урманцева 2017-01-28 13:46:35
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
наблюдатель 2017-01-27 21:25:30
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
наблюдатель 2017-01-27 20:53:40
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
Асаба 2017-01-27 09:00:20
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
северянин 2017-01-27 08:29:48
В Башкирии учеников на автобусе развозил водитель, лишённый прав
Ку 2017-01-26 23:42:08
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
наблюдатель 2017-01-26 17:01:05