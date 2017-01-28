Полотна Расиха Ахметвалиева каждого, даже не подкованного в искусстве стороннего наблюдателя очаровывают своей прелестной недосказанностью, неясными, затуманенными полутонами, за которыми угадываются не столько даже образы, сколько целая Вселенная. Только твоя: свобода, которую столь ценит художник, дает любому созерцателю право продолжить оборвавшийся след кисти, приподнять завесу бережно наложенных красок и увидеть. Замечтавшуюся над долгожданным письмом девушку в самом начале своего цветения; белесо-сиреневое небо холодного, неохотно опускающегося в бездну ночи вечера; призадумавшегося всадника на распутье миллиона дорог, уводящих в голубой сумрак бесконечного мира. Только ты и твои воспоминания, мечты, ощущения. Ну и еще, знакомьтесь, сам Расих Ахметвалиев. Скромно стоящий в сторонке, не мешая, но творя вместе с тобой твою параллельную Вселенную.

Вначале был... Карл Маркс



Рисовать Расих начал неосознанно, в самом нежном возрасте, а продолжил уже по непреодолимому желанию, плюс как исполнительный и воспитанный отрок по повелению школьного начальства. Рисовал стенгазеты, причем не считал это нудной обязаловкой. Непременной принадлежностью классного интерьера в те годы считались портреты вождей мирового пролетариата: лохматого Карла Маркса и Ленина, противоположной наружности. К удивлению товарищей, учителей и даже самого художника, портреты получались очень даже каноничными. И это несмотря на скудость подручного материала: в распоряжении живописца было несколько банок гуаши и одна кисточка.



С проторенного пути решил не сворачивать и поступать на худграф. В тот самый изничтоженный в наши дни педколледж № 2, где по рисованию сразу пошли пятерки: на Карле Марксе не зря натренировался.



Из колледжа, как правило, студенты бодрой толпой шли на худграф пединститута. Расих не стал исключением, тем паче, группа подобралась креативная и веселая: Юра Уждавини, Ильдар Валеев, Александр Спиридонов, Лидия Стратонова, Наталья Думчева. На третьем курсе состоялось пришествие Юрия Шевчука. «Из Юры мог бы, конечно, получиться замечательный живописец, и я был удивлен, когда он всерьез увлекся музыкой, — вспоминает Расих. — Пели-то в студенческие годы все, но он состоялся как рок-музыкант, причем на таком уровне, что жалеть не о чем. Он и сейчас мог бы рисовать. Но я считаю, художник — это не столько постоянное «набивание» руки, сколько мозги, заточенные в одном направлении. Это не касается, допустим, графики, где предполагается работа практически ювелирная».



Творческий вольнодумец



БГПУ остался за плечами в 1981 году, и по всему из Расиха должен был выйти очередной представитель социалистического реализма, прославляющий трудовые подвиги советского человека или воспевающий родной пейзаж с березками. (Впрочем, реалисты, несмотря на бдительность партии и правительства, подарили миру немало несомненных неидеологических шедевров). Однако получилось то, что получилось. «Мы уже были вольнодумцами, чующими ветер перемен и понимающими, что старые приемы не работают, — рассказывает художник. — Да еще педагоги нам попались незаурядные. Историю искусств, например, преподавала знаменитая Эвелина Фенина, исключительно эрудированная, эмоциональная. Вся мировая живопись в ее изложении лежала у наших ног — выбирай, что хочешь».



Тем временем Расих обзавелся семьей, а потому с энергией, свойственной молодости, учился, преподавал в школе № 2 (семью-то кормить надо) и рисовал, оттачивая свою ныне всем известную и неповторимую манеру. Ученики Расиха любили. Он был вольнодумец и превыше всего ценил в них не столько рисовальные умения, сколько свободу мышления. Для него было важно, чтобы каждый оставался самим собой, нащупывая свою тему на дороге самореализации. И не надо стучать по рукам и долбить по голове — иначе человек интерес к искусству начисто потеряет. Методика себя явно оправдала, коль скоро в учениках Расиха числятся известные ныне Александр Буганин, Радик Гарифуллин, Рим Валиахметов, Дилара Торик, Стас Никоненко.



Между тем наступили лихие 90-е, но Расих говорит о них с известной долей ностальгии. 90-е подарили ему поездку в загадочные, притягательные, совершенно неизвестные Штаты, куда он уехал с Наилем Латфуллиным. Как раз тогда в Питере случилась выставка объединения «Чингисхан», и на нее завернули продвинутые питерские собратья по кисти, которые учились в Америке в миссионерских школах. Родилась идея — вывезти «русских» за рубеж: интерес к загадочной славянской стране, в которой задул ветер перемен, был велик. Вслед за Борисом Гребенщиковым поехал и «Чингисхан». Сначала в Нью-Йорк, затем десантировались в Оклахому, город Талсу. «Чингисхановцы» вообще-то сначала очумели, по словам Расиха: первый раз за границу — и сразу Америка, глаза, как у зайца, в разные стороны, куда бежать, что там вообще делать. Куда бежать, нашлось: по музеям — Гугенхайм, МоМА, Хьюстон, Даллас, а там и что делать решили: рисовать, конечно. Пообтерлись, получили малость знаний о том, что такое арт-бизнес.



Французский период Расиха Ахметвалиева



А затем в жизни Расиха начался затяжной французский период. В Париже жила наша соотечественница Гуля, в один из визитов на родину наведавшаяся в галерею «Мирас». Гуля уехала назад к французам, прихватив с собой каталог Расиха. В творческих кругах на новой родине она была своим человеком и патриотично утверждала, что в России, представьте, тоже есть хорошие художники. Робер Барту, один из ведущих арт-галеристов, долго по этому поводу веселился. Пока не увидел каталог. После чего, недолго думая, рванул в эту самую Россию. Где художники, оказывается, есть, да еще какие. Расиху он выказал самое душевное расположение и пригласил его к себе за свой счет — показать галереи. Дал переводчика и водителя. Водитель был нелишним: галереи у Барту имелись в шести-семи городах.



А потом Барту предложил Расиху поработать во Франции, сняв для него студию и снабдив всеми необходимыми материалами. Так Расих оказался в спокойном, милом городке Онфлер, где жил и сам Барту. Галеристом он был и в самом деле очень профессиональным, с наметанным глазом и острым чутьем — ибо работы башкирского художника шли нарасхват. Воодушевленный Барту предложил контракт на 10 лет, Расих подписал на год — с пролонгированием: сомневался, что выдержит долго на чужбине. Выдержал восемь лет. И то сказать: французы — народ, как известно, эмоциональный и любящий резкие движения (вспомним импрессионистов) — Расиха возлюбили безмерно. Особенно потому, что аналогов его живописным работам просто-таки не было. Его стиль определили как tres personalite — очень личностное, а это дорогого стоит. Вроде как от всех направлений всего понемногу, а результат — ну ни на что не похожий. Его работы покупали другие художники.



О чём поют... картины



Искусствоведы, впрочем, народ настырный и непременно ярлык изобретут, наклеют и всем накажут: «Расих — представитель фигуративного искусства». «На фоне абстрактного искусства я все же больше реалист — на моих картинах силуэты вполне узнаваемы. А поставите мое полотно рядом с классикой — ну типичный абстракционист. Вот и соображайте».



Соображают пусть ученые мужи, а простые зрители, мыслящие категориями «нравится — не нравится», считают, что картины Ахметвалиева... поют. Быть может, виной тому предельно чистые, на грани сна и реальности тона. Музыкальность, словно зашифрованная в переплетениях тонкой паутины еле видимых следов неторопливой кисти. Неясный, неуловимо меняющийся с каждым взглядом мир. Мир, принадлежащий тебе и только тебе, в котором за изысканной графикой полотна, словно за линиями ладони, читается твоя и только твоя судьба.



А что слышит сам художник, берясь за кисть: строго выверенную алгеброй гармонию звуков или изысканную вязь джазовых импровизаций? «И то, и другое, да и третье. Создать картину — это сочинить математическую формулу, которой подчиняется музыка, игра актера, живопись, поэзия. Но начав сочинять, я никогда не знаю, каков будет результат. Поэтому все же — джаз, импровизация. Но импровизация под строгим контролем с моей стороны», — считает художник.



Иди дальше, а я останусь здесь



Импровизирует Расих не один — он член легендарной творческой группы «Чингисхан», начиная со дня ее основания в 1990 году. «Мы были и остаемся друзьями и бунтарями, вот и скучковались, — рассказывает Расих, — начали выставляться, ездить. Тут расчет еще какой: одному ездить сложно, объединением — легче. У нас получилась такая дружная группа единомышленников, бредящая искусством, но каждый бредил в своем направлении, а потому другому не мешал и не соперничал. Получилось такое мушкетерское братство: мы разные, но мы вместе. Годы идут, а мы все вместе, это редкий случай. Почему так грозно — «Чингисхан»? Ну не «Аленький цветочек» же в 90-е-то годы. Тогда модно было шокировать.



Правда, мы шокировали с мирной целью, считая, что если Чингисхан завоевывал мир мечом, то мы — кистью».



О личности легендарного Темучжина Расих, похоже, говорить может долго, впрочем, как и о книгах, до которых он великий охотник. «Сейчас, правда, читаю меньше, — сокрушается он. — В магазинах стало слишком много книг, многие из них поверхностные, неглубокие. Я покупал наугад — не читается, и потерял интерес. Раньше книг было меньше, зато какие!



Прочел Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота». Интересно. Понятно, что он умный человек, владеет словом. Но когда ты читаешь, писатель водит тебя по своему миру. За Пелевиным я устаю следить и думаю: «Да, ты хороший парень, мне интересно, но это твой мир. Иди дальше один, а я останусь здесь».



А здесь — это с одной из любимых тем Расиха — женскими портретами. «Не портретами, — поправляет художник. — Образами. Это не конкретная женщина, это «Незнакомка» Блока. Это то, что появляется из самых глубин души, когда читаешь мудрую книгу, слышишь прекрасную музыку. Ну, или видишь очаровательную девушку. Это как медитация: вдохнул аромат цветка и сразу ушел в другую плоскость. Мои картины — это эмоции, запечатленные на холсте».