В богатой событиями жизни Амира Шамаева — доктора медицинских и экономических наук, заслуженного врача РФ были и многолетнее руководство кардиоцентром, и руководство курортологией республики. Объездил полмира, изучая и заказывая современное оборудование, участвуя в конференциях и симпозиумах. О нем, о его жизни, достойной подражания, рассказывают газеты, радио, телевидение.

Атай, ты нам очень-очень нужен



Но ничто не смогло вычеркнуть из его сердца один день из детства... Февральское утро 42-го, когда его 45-летний отец Габдрахман, оставляя семерых детей, шел к воротам, чтобы шагнуть за них навсегда. «12-летний, тогда я и понял выражение «сердце разрывается от невыносимой боли», сказать что-то очень важное не мог, в горле ком стоял, — стал рассказывать Амир Габдрахманович. — Мы, дети, прижались к его тулупу, обхватили и не пускали, пытаясь задержать еше немного.



Отец прощался с каждым из нас. Сначала прижал к себе старшего — Камиля (скоро сын, настигнутый пулей, останется лежать в далекой земле). Потом Кабира. Очень крепко обнял меня. И так каждого отец поднимал и держал долго-долго. Последней была трехлетняя Муслима. Она прижалась холодной румяной щекой и вдруг поняла: папа уезжает! Горько-горько заплакала, а за ней все дети.



Отец, схватив ее в охапку, забежал в дом. Там лежала еще не отошедшая от вчерашних тяжелых родов мама с нашим крошечным братиком. Мы не понимали, как останемся без отца. Мама через силу спросила: «Ну почему ты при двух бронях уходишь?». Мы до этого слышали, Что Камиля заберут на войну, а отца оставят, у него же двойная бронь. Он был на селе лучшим комбайнером-инструктором. Отец ответил: «А кто моих детей будет защищать». Потом мы писали письмо на войну: «Возвращайся, атай, ты нам очень-очень нужен».



А в сентябре пришло письмо от земляка-сослуживца: «Абдрахман-абый погиб 25 августа 1942 года при обороне Сталинграда». Потом другая страшная весть: 19-летний младший лейтенант, командир взвода Камиль Шамаев погиб 22 октября 1943 года под Киевом. Тоскуя по брату, я перенял его мечту стать врачом, вспоминая слова Камиля: «Старайся, брат, без учения никуда».



А пока всю войну наравне со взрослыми мы, дети, работали в колхозе. С 13 до 15 лет я был бригадиром. В деревню прибыли эвакуированные из Ленинграда — и в наш дом поселили депутата Ленсовета тетю Валю и ее дочку Зою. Зоя была как солнышко, старалась помочь нам по хозяйству, возилась с моим грудным братиком, часто шутила. Я, деревенский мальчишка, смущался — столичная девушка! Сегодня, вспоминая, удивляюсь, как она, с детства привыкшая к городской квартире, к мощеным площадям и роскошным дворцам Северной столицы, сохраняла оптимизм в далекой и чужой для нее башкирской деревне».



Отца нет нигде



Осенью прошлого года профессор Шамаев позвонил мне: «Ну сколько мне еще ждать — 74 года не могу найти то место, где похоронен отец. Куда только не обращался! От официальных органов никаких сообщений по сей день — отец так и числится без вести пропавшим. Горько. Дважды приезжал я на места сталинградских боев, ходил по местам сражений: где-то здесь принял последний бой и лежит мой отец. На Мамаевом кургане с надеждой вчитывался в имена погибших. Нет отца нигде».



...И я погрузилась в изучение документов.



25 августа 1942 года. 430-й день войны. Передовые части армии Паулюса внезапным броском к Волге севернее Сталинграда отрезали часть войск 62-й армии, героически сражавшейся на левом берегу Дона, от основных сил. Нахожу первое донесение: «Шамаев Абдрахман Салахитдинович, 1896 г. р., призванный 02.1942 Юмагузинским РВК Башкирской АССР, пропал без вести».



И уже глубокой ночью нахожу то самое донесение, которого столько лет добивался сын бойца! «Шамаев Абдурахман Салахиевич, 1896 г. р., красноармеец 298-й стрелковой дивизии, убит 25.08.1942 г. Первичное место захоронения: Сталинградская обл., Городищенский р-н, п. Котлубань». Чуть ошибся писарь в имени и отчестве, а семья безуспешно искала отца 74 года. Мнавара Лутфулловна, Кабир, Мидхат, Фуат не дождались...



Ночь. Звонить Шамаевым рано. Заснуть невозможно. Нахожу в интернете далекий поселок Котлубань. Узнаю, что за братской могилой ухаживает местная школа, большую работу ведет учитель истории Светлана Мисан — руководитель поискового отряда «Орлята».



Нахожу список погибших бойцов родной 298-й дивизии Шамаева. Многие из Башкирии — политруки Иван Вятчинин из Дуванского района и Григорий Рубцев из Белебея, красноармеец Х. Гильманов из Учалов, младший лейтенант Василий Васючков из Белорецка...



Письмо из Котлубани



Наша переписка — отдельная глава берущей за душу истории. Отправляю обращение.

«Уважаемая Светлана Анатольевна!



Сын красноармейца Шамаева всю жизнь искал отца, дважды ездил в Волгоград. Ему 87 лет. Он сказал: если я найду его отца, он соберется с силами и поедет к нему.



Мною установлено, что боец из Башкирии А. С. Шамаев погиб у вас, в п. Котлубань».



Ответ пришел утром же. «Здравствуйте, Римма Нуриевна! Штаб 298-й стрелковой дивизии, где служил Шамаев, размещался у нас в поселке Котлубань, он погиб здесь, и его фамилию внесут в список захороненных в нашей братской могиле, над которой шефствуют мои «орлята». Здесь лежат 2808 защитников сталинградской земли. И у 333 бойцов нет имен. К нам приезжало много ветеранов дивизии из Башкирии. Посылаю фото братской могилы и гостьи из Уфы, приезжавшей к отцу. Будем подавать документы в военкомат об увековечении имени А. С. Шамаева».



Отвечаю: «Огромное спасибо! Только что Амир Габдрахманович с большим волнением узнал, что его отец найден.



Рассказала, что вы готовите внесение имени его отца на памятник. Просит передать вам огромную сыновью благодарность! И твердит: «Я должен ехать к отцу».



Кстати, вы послали фотографию... моей пионервожатой из школы № 3 Уфы Гульдар Кариповой! Да, она дочь старшего политрука 292-й стрелковой дивизии, говорила мне, что как раз ездила в Сталинград к отцу».



Встретим как родных!



«Вас приветствует руководитель отряда «Орлята» Светлана Мисан. Получены ответы от облвоенкомата и райвоенкомата. Фамилию Шамаева А. С. внесли в список захороненных в братской могиле п. Котлубань. Я просила военкомат рассмотреть дела бойцов, погибших вместе с Шамаевым, и вы видите, что имена всех 23 человек увековечили в нашей братской могиле. Весной будут вносить имена на памятник.



Приезжайте к нам 9 Мая! Встретим как родных, глава администрации организует ночлег, встречу родственников, митинг с воинским салютом, полевую кухню. Мои «орлята» передают Амиру Габдрахмановичу — сыну бойца, защитившего нашу сталинградскую землю, горячий привет и желают здоровья и долгих лет жизни!



Светлана Мисан приложила два ответа из военкоматов области и района.



Из письма Военного комиссара Волгоградской области А. Летунова райвоенкомату и С. Мисан: «Направляю в ваш адрес архивные документы для увековечения имени бойца 886-го стрелкового полка 298-й стрелковой дивизии Шамаева Абдурахмана Салахиевича (так в документе), погибшего 25 .08.1942 г., похороненного на ст. Котлубань Сталинградской области. Внесите погибшего в именные списки на основании архивных документов также в адрес Государственного мемориального музея «Сталинградская битва». Прошу рассмотреть вопрос увековечения других бойцов 886-го стрелкового полка, погибших и похороненных в п. Котлубань, чьи имена не увековечены». (Так, благодаря истории с Шамаевым, имена погибших с ним однополчан тоже будут высечены на памятнике. — Авт.).



Ответ военного комиссара по Городищенскому и Дубовскому районам и г. Дубовка.



«На основании архивных документов фамилии Шамаева А. С. (далее список из 22 фамилий) внесены в списки захороненных в братскую могилу п. Котлубань Городищенского района Волгоградской области. Под обелиск с надписью «Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины».



Ждём Дня Победы



Спасибо учителю Светлане Мисан и ее «орлятам»: благодаря им восстановлены имена еще 23 красноармейцев. Их родные, как и семья Шамаевых, теперь знают, куда приехать поклониться праху отца, брата, мужа. Ребята, впечатленные тем, как старый доктор из Башкирии 74 года искал отца, решили написать об отце и сыне Шамаевых исследовательскую работу на конкурс в Волгоград и обращаются к профессору: расскажите об отце — каким он был, остались ли письма, фотографии.



Амир Габдрахманович перебирает семейные фотографии, взволнован: его личные переживания не ушли в небытие, а стали интересны совсем молодым людям. «Мы с женой отыскали братскую могилу под Киевом, где похоронен брат, опустили туда горсть башкирской земли. В Сталинграде нам некуда было положить землю родного края, и мы развеяли ее на Мамаевом кургане.



Теперь мы знаем, где лежит наш дорогой отец, и в День Победы собираемся к нему. Мои сестры Фания и Муслима, та самая, что в три года горько плакала, прижавшись к отцу, помнят, как обнимал он нас всех на прощание».



Отныне красноармеец Габдрахман Шамаев, отец семерых детей из села Сарыш-Аскарово (ныне Сарышево) Мелеузовского района Башкирии, уже не «пропавший без вести», а герой, павший за свободу и независимость нашей Родины. Его имя будет увековечено и в Музее-панораме «Сталинградская битва».

Отец Габдрахман Салахитдинович Шамаев.

Брат Камиль Шамаев.