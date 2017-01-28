Заместитель председателя Государственного Собрания — Курултая Юмабика Ильясова провела в Хайбуллинском районе первый в 2017 году прием граждан.

Местные жители активно воспользовались возможностью задать вопрос депутату. Представителей Татыр-Узякского сельсовета много лет волнует состояние полуразрушенного, аварийного здания сельского дома культуры, который закрыт уже почти десять лет. В Татыр-Узяке проживает 1 тысяча 200 человек, село перспективное, здесь активно работают общественные организации, женсовет, клуб «Акинэйзэр», но из-за отсутствия нормального здания ДК все мероприятия приходится проводить в школе. Требует капитального ремонта и сельский клуб в селе Байгускарово. Он, как и многие построенные некогда силами совхозов и колхозов в 60 —70-е годы сельские клубы, сегодня не соответствует требованиям времени и даже небезопасен.



О содействии в выделении средств для завершения начатого в прошлом году капитального ремонта школы просили жители села Татыр-Узяк. Школа является базовой для близлежащих сел и деревень. Судя по местной демографии, лет через пять в ней будет обучаться около 200 детей, так что надлежащий вид школы — вопрос более чем актуальный.



Глава сельского поселения С. Байчурин сообщил депутату и об отсутствии собственного здания фельдшерско-акушерского пункта, который сейчас временно расположен в сельсовете. Как вариант, можно приобрести модульный ФАП, на возведение которого потребуется не больше месяца.



Житель деревни Мамбетово М. Каипов говорил Ю. Ильясовой о необходимости сохранения объекта культурного наследия — 190-летней мечети. Ее построил почти два века назад известный человек того времени, основатель села Исянгулово Зианчуринского района Исянгул Каипов.



За помощью в ремонте старой мечети, которой более 220 лет, обратился и житель деревни Янтышево. Он же просил посодействовать в решении вопроса, уже направленного в правительство республики, о переводе земель сельхозназначения в земли для последующего выделения индивидуальным застройщикам.



Социально значимые проблемы подняли и депутаты местного райсовета. Строительство дамбы на старом русле реки в селе Илячево, новый дом культуры, бассейн, тренажерный зал, стадион, третья школа в райцентре — все эти вопросы также ждут своего решения. Назрела и тема организации туристического кластера возле реки Сакмары, привлечения для этого инвесторов, обучения местного населения, желающего открыть свое дело в пока новой для района сфере.



— В районе успешно начата работа по капитальному обновлению зданий сельских клубов, — отметила Юмабика Ильясова, — отремонтированы клубы в селах Степной, Абубакирово, Галиахметово, Уфимское благодаря средствам республиканского и местного бюджетов; в деревнях Валитово, Исянгильдино, Илячево клубы вошли в партийный проект «Реальные дела». По программе нового партийного проекта «Местный дом культуры» в этом году должен быть отремонтирован Маканский сельский дом культуры, решается вопрос с клубом в деревне Бузавлык, а в проект в следующем году постараемся включить СДК в Целинном, — сообщила депутат.



Вице-спикер Госсобрания также рассказала, что практически ни один прием граждан не обходится без такой злободневной темы, как продажа контрафактного алкоголя и самогона в сельской местности. Вот и на этот раз житель деревни Валитово акцентировал внимание депутата на необходимости ужесточения законодательства в этой сфере.



По оценке Юмабики Ильясовой, характер обращений на приеме у депутатов меняется с каждым годом — все больше становится общественно значимых, затрагивающих благополучие всего села или города, а депутаты и руководители различных уровней приходят уже с готовыми предложениями.

Между тем



Депутатами Госсобрания в осеннюю сессию было рассмотрено 5 тысяч 213 писем и обращений граждан и организаций, на личном приеме принят 3 тысячи 481человек, в органы государственной и муниципальной власти и учреждения направлено 1 тысяча 209 депутатских запросов.

Кстати



В селе Галиахметово Хайбуллинского района после капитального ремонта открылся сельский клуб.



Построенный в 1969 году очаг культуры получил второе дыхание. Стоимость работ составила 3,5 млн рублей. Средства на ремонт поступили из республиканского и местного бюджетов. Свою лепту в сбор средств внесло и местное население. «Национальная культура, национальное самосознание рождаются и развиваются здесь, в стенах сельских клубов, где звучат близкие душе и сердцу народные мелодии», — отметила Юмабика Ильясова, которая приняла участие в праздничном открытии клуба.





Инфографика Эльвиры БАЛТАЧЕВОЙ.