Бурзянская пчела не очень выгодна экономически, но уникальность этой породы стоит того, чтобы за нее побороться.

Бурзянская пчела не очень выгодна экономически, но уникальность этой породы стоит того, чтобы за нее побороться.

А может, и то, и другое. Эти вопросы рассматривали на днях в республиканском парламенте, где готовятся внести изменения в Закон «О пчеловодстве». Законопроект будет предусматривать системный подход к сохранению бурзянской бортевой пчелы, отметил зампредседателя Госсобрания РБ Франис Сайфуллин.

Так зачем нам так важно сохранить бурзянскую пчелу? Как отметил ведущий научный сотрудник Государственного заповедника «Шульган-Таш» Фидрат Юмагужин, эти пчелы уникальны. Бурзянская бортевая пчела — природная популяция подвида темной лесной пчелы. Она наиболее приспособлена к существованию в дикой природе. Отлично переносит зимовку (не нужны специальные омшаники), быстро размножается, может за короткое время собрать мед с липы, устойчива к болезням. Эта пчела, можно сказать, единственная в мире, способная производить дикий бортевой мед, констатирует специалист. Однако сейчас появилась угроза исчезновения уникальной «бурзянки». Потому как происходит процесс метизации этой пчелы, то есть она скрещивается с другими породами. В регион, в том числе и в зону обитания «бурзянки», активно завозят карпатских, кавказских, среднеазитских пчел. Они не умеют собирать мед с липы (а он ценнейший в мире), плохо зимуют, не выживают в бортях, часто болеют, отмечают эксперты. Смешение с ними нашей уникальной пчелы уже через 20 лет может привести к необратимым последствиям — полному ее исчезновению, считает директор заповедника «Шульган-Таш» Михаил Косарев. А это значит, исчезнет и бортевое пчеловодство — один из самых главных брендов республики.



— Башкирию в стране и мире узнают не по нефти или еще чему-нибудь, а по меду, — уверен гендиректор «Башкирских пасек» Сергей Мулюков. — Особенно по липовому бортевому меду, который на рынке очень ценится и торгуется по четыре тысячи рублей за килограмм.



Эксперты отметили, что при посещении заповедника «Шульган-Таш» гостей, в том числе и зарубежных, больше интересуют даже не знаменитые наскальные рисунки пещерного человека, а именно бортевики. Факт, что сегодня во всем мире бортничеством, некогда исконным промыслом многих народов, в том числе европейских, занимаются лишь 80 человек, 70 из них — в Бурзянском районе.



Ученые сегодня ратуют за расширение территории места обитания бурзянской пчелы. Оказывается, несмотря на работающий Закон «О пчеловодстве», оснований на запрет ввоза других пчел в республике нет.



— По закону можно запретить ввоз других пчел на территорию заповедника «Шульган-Таш» и национального парка «Башкирия». Однако зона обитания бурзянской пчелы шире и выделена в биорезерват «Башкирский Урал» — это часть Ишимбайского, Зилаирского и Мелеузовского районов. Эта территория никак не защищена от ввоза других пород пчел, — рассказал доктор биологических наук, директор Уфимского института биологии РАН Василий Мартыненко.



Ученый также заметил, что в России нет понятия резервата под эгидой ЮНЕСКО. Иначе можно было бы автоматически распространить запрет на всю территорию биорезервата.



Фидрат Юмагужин считает, что территория заповедника изначально была спроектирована неудачно, в виде ленты. В идеале особо охраняемая природная территория должна со-здаваться в виде круга или квадрата. Оптимально, если площадь заповедника расширится в сторону междуречья рек Нугуш и Урюк, на стыке Бурзянского, Ишимбайского и Мелеузовского районов, уверен ученый.



Но почему пасечники используют другие породы пчел, если бурзянская лучше? Такой вопрос задали экспертам во время обсуждения депутаты. Ученые разъяснили, что южные породы пчел развиваются в других условиях, их пчелопакеты дешевле и появляются в продаже раньше по времени — еще в начале весны. Как отметил один из экспертов, пчеловоды, как правило, народ прижимистый, поэтому и берут недорогие южные семьи. Их не смущает, что «южанки» плохо зимуют. По осени можно забрать у них весь мед и оставить на погибель. Весной же купить новые пчелопакеты и все начать снова…



Да, у бурзянской пчелы много неоспоримых преимуществ. Но они не настолько выгодны с экономической точки зрения, чтобы пчеловоды предпочитали только ее, констатируют эксперты. А значит, есть риск вырождения породы, и следовательно, она нуждается в защите, в том числе с помощью законодательных мер.



Кстати, у ученых, ратующих за «бурзянку», есть и оппоненты. Это создатели башкирской породы пчел — представители БашНИЦ по пчеловодству и апитерапии. По их мнению, бонитировка, то есть оценка, «бурзянок» на разных пасеках показывает разброс породных признаков. Выведенные в заводских условиях «башкирки» в этом плане чище, уверены в научно-исследовательском центре. Сторонники «бурзянки» в свою очередь утверждают, что искусственно выведенная «башкирка» неустойчива с точки зрения сохранения породных признаков и постоянно требует вмешательства человека.



Спор между учеными будет всегда, и это оправданно, отметили депутаты. Но рабочей группе нужно определиться, что важнее, чистота «бурзянки» или экономика производства бортевого меда, как одного из главных брендов республики. Ведь рынку, откровенно говоря, не важна породная чистота пчел на пасеке. Главное, чтобы там производилось много качественного, экологически чистого бортевого меда. Поэтому, прежде чем принять поправки, нужно учесть все мнения — и ученых, и экономистов, и юристов. Пока же основные концепции законопроекта депутаты поддержали. В скором времени он будет направлен на рассмотрение в профильный комитет Госсобрания, где работа над ним продолжится.