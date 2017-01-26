Озеро Солдатское в уфимском парке имени Якутова вспенили участники открытого Кубка города по зимнему плаванию. Более двухсот моржей прибыли из регионов Приволжского округа, Урала и Сибири. Самые многочисленные команды представляли нашу республику, Новосибирск и Челябинскую область.



«Психи» не болеют



Миасс выставил сразу несколько коллективов. А вот Марат Муллагалеев был единственным представителем своей команды. Впрочем, его это нисколько не смущало.



— Знакомые в шутку называют меня психом-одиночкой, — смеется он. — Впрочем, все мы тут психи, ведь в глазах обычного человека моржи и в самом деле кажутся ненормальными. Добровольно лезть зимой в воду рискнет далеко не каждый, однако советую: тот, кто отважится, вскоре сам поймет, в чем здесь изюм.



Изюма в моржевании хватает. Кроме того что организм раз и навсегда получает защиту от всяких простуд, купание в ледяной воде обладает чуть ли не волшебной силой. В этом участники заплывов убеждают всех.



— Моржом я стал, можно сказать, случайно, — рассказывает Сергей Кораблев из новосибирской команды «АквайсСиб». — У сына в три года обнаружили астму, врачи ничем помочь не могли. Стал возить его по народным целителям, один ведун даже отвар из шкуры лягушек прописал. Так бы и мучил парня походами по колдунам, если бы однажды не посоветовали моржевание. Я сперва не поверил, да где наша не пропадала. Для начала стал обливать сына водой. А тот упрямился, пришлось составить компанию. Потом втянулись, начали зимой плавать в Оби. Астма у парня исчезла, сейчас учится в Рязанском десантном училище. А я так и продолжаю моржевать, без этого жить уже не могу.



Один бодрый дедок, пришедший поболеть, сказал, что стаж моржевания у него больше двадцати лет. Начал плавать зимой, чтобы избавиться от неких интимных проблем. Утверждает, избавился. Да так, что бабка ревнует до сих пор.



Пора в сугроб, чтоб остудиться



Соревнования включали заплывы на 25, 50, 100 и 200 метров баттерфляем, брассом и вольным стилем. Вольный стиль, который в народе еще называют «вразмашку» или «саженками», является самым быстрым, но и самым изматывающим. Правда, у него есть один неоспоримый плюс: он быстро разогревает организм. Видимо, поэтому заплывы начали именно с него, хотя в разогреве пловцы, по всей видимости, не особенно-то и нуждались. Некоторые спортсмены, выйдя из воды, сразу же ныряли в… сугробы. «Чтобы остудиться, а то жарко», — пояснила пловчиха из уфимской команды «Белые куницы» Назира Яхина. Ей уже за шестьдесят, но она еще и кое-кому из молодых даст фору. Кстати, в соревнованиях участвовали и дети, самым младшим было по 10 лет.



Помимо заплывов совсем «отмороженные» получили возможность пройти «суперигру» — так называемые заплывы на выносливость в 200 и 400 метров. Желающих рискнуть было много, но в итоге лучшими по всем дисциплинам стали «Белые куницы». На второе место вышла команда из Свердловской области «Моржи Синары», а на третьем закрепились новосибирцы из «АквайсСиба».



МЕЖДУ ТЕМ

В самое ближайшее время Уфа будет претендовать на проведение чемпионата страны по зимнему плаванию.