Дина Галиуллина долгое время жила в Оренбурге. Но однажды познакомилась с туймазинским парнем , который буквально вскружил ей голову. Так городская девушка перебралась на постоянное место жительства в башкирскую глубинку.

Чем занимались испокон веков сельские жительницы? Конечно, рукоделием. Впрочем, учиться чему-то новому Дине не пришлось. Со школы она обшивала всех своих кукол и пупсов. Процесс настолько ее увлек, что она выучилась на модельера и стала шить одежду на заказ.



Правда, в деревне число ее заказчиков резко сократилось. Да и собственное хозяйство уже не позволяло часами сидеть за швейной машинкой. Но душа тянулась к иголкам, ножницам и тканям. В результате пять лет назад, будучи в декретном отпуске, она смастерила свою первую куклу. И «экипировала» ее так, словно та только что вышла из модного бутика. Дочери Галиуллиной не выпускали красавицу из рук даже ночью, а их мама поняла, что нашла свое призвание.



Работает она с полной отдачей, обращая внимание на самые мелкие детали. К примеру, волосы ее кукол натуральные — парики Дина покупает в специализированных магазинах. Для каждой изготавливает одежду, обувь, дамские сумочки, бижутерию... По словам мастерицы, смастерить две абсолютно похожие поделки не удастся, даже если использовать одинаковые выкройки и ткани. Потому что каждая из них имеет присущие только ей характер и душевность.



Сейчас изготавливать кукол Дине помогают обе дочки. Старшая наполняет изделия синтепоном, младшей нравится работать с бусинками. Ну а дизайн мастерица разрабатывает сама.