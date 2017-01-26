- Учусь в десятом классе и пытаюсь найти подработку. Посоветуйте, куда можно обратиться? Может быть, есть какой-то банк вакансий для подростков?



Александра Кузнецова.

Уфа.



— Центры занятости предоставляют государственную услугу по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Вы можете обратиться в Центр занятости населения по месту жительства (их адреса опубликованы на информационном портале занятости населения www.bashzan.ru) или поискать вакансию на том же портале самостоятельно (раздел «Ищущим работу», подраздел «Поиск работы»). Размещенный там республиканский банк вакансий обновляется ежедневно.



Если несовершеннолетнего от 14 до 18 лет направили на временные работы органы службы занятости, кроме зарплаты, выплачиваемой работодателем, ему оказывается и материальная поддержка. Ее размер равен не менее 977,5 рубля в месяц и не более полуторакратной минимальной величины пособия по безработице с учетом районного коэффициента (1 тыс. 466,25 рубля).



Также надо знать, что по закону трудоустройство детей от 14 до 16 лет возможно только при наличии письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства.