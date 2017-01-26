- Я не замужем, воспитываю ребенка одна. Сын часто болеет, а постоянно быть на больничном из-за проблем на работе я не могу. Может ли моя сестра — тетя ребенка оформить больничный на себя и получать пособие по временной нетрудоспособности?



Сария АХМЕТОВА,

Уфа.



— Листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком выдается одному из членов семьи — родителю, опекуну, иному родственнику, который фактически осуществляет уход. Если тетя ребенка официально трудоустроена, она может оформить больничный на себя. При этом она будет получать пособие по временной нетрудоспособности за все время ухода за ребенком.