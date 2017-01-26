- Правда ли, что в стенах аграрного университета все желающие могут научиться делать сыры? И где они применяют полученные знания?



Ахмет Харрасов.

г. Уфа.



— Школу сыроделов открыла на базе Башагроуниверситета Давлекановская молочная компания.



Школа создана для того, чтобы все желающие могли освоить технологию сыроварения, в хороших условиях, с помощью компетентных преподавателей. Отмечу, что помимо обучения, здесь также налажено производство сыров в небольшом количестве. Итальянская мини-сыроварня позволяет производить как мягкие и полутвердые сыры, так и твердые сорта. Обучение длится около двух недель.



Профессиональными сыроварами стали уже 39 человек. Многие используют полученные знания на практике. Например, выпускники из числа сотрудников санатория «Янгантау» готовят сыры для отдыхающих.