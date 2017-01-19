В этом году в Уфе для верующих оборудовали четыре иордани в разных частях города: в районе монумента Дружбы, в Нижегородке, а также на озерах, расположенных в уфимских парках имени Ивана Якутова и «Кашкадан».

Вчера утром в районе монумента собралось около шестидесяти человек.



Искупаться в такой воде — настоящее испытание силы духа. Ведь в Уфу к середине зимы наконец пришли настоящие крещенские морозы. Но те, кто все же решился, уверяют: если в душе вера крепка, то и телу ничего не страшно.



Кстати, по данным спасательных служб, в последние годы несчастных случаев и серьезных происшествий на Крещение не зафиксировано. И это вполне объяснимо: меры безопасности принимаются заблаговременно. В местах, где лед был недостаточно прочным, его нарастили. Иордани оборудовали сходнями и оградой, поставили обогреваемые палатки для переодевания. Как всегда, возле купелей дежурят спасатели, сотрудники полиции и медработники. По словам главного инспектора по маломерным судам МЧС РБ Валерия Сафронова, спасатели строго следили за тем, чтобы на лед не выезжали машины, люди не выходили большими группами, а малыши не оставались у проруби без присмотра взрослых.



Так что дело только за участниками таинства. Один из молодых уфимцев признался: это все равно что прыжок с парашютом — просто надо осмелиться сделать первый шаг. Правда, священники добавляют: кроме решимости правильно было бы перед троекратным погружением прочитать молитву, перекреститься и постараться избавиться от всех плохих мыслей.

К слову



Крещение завершает рождественские Святки, продолжавшиеся с 7 по 19 января. История этого праздника связана с преданием о крещении Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан. В ночь на Крещение во всех православных храмах совершается водоосвящение, обычная вода начинает обладать удивительной целебной силой и считается лекарством от различных недугов. А окунуться в этот день — очиститься от грехов, зарядиться бодростью и здоровьем на весь год.