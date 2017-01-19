У шестилетней Миланы из Уфы врожденный порок сердца — открытый артериальный проток. Девочка совсем слабенькая, одышка у нее возникает даже после короткой прогулки. Из детского сада маме приходится нести Милану домой на руках. Сердце девочки работает с перегрузкой, кровь плохо насыщается кислородом. Милану спасет срочная операция.



«Всем зимою холодно, в дом бегут скорее. Остается солнышко, кто его согреет?» — громко и с выражением рассказывает стихотворение Милана. Девочка любит разучивать и исполнять стихи, она часто выступает дома перед гостями или в детском саду. Родители полностью поддерживают Милану в этом увлечении. И дело не столько в тренировке памяти и подготовке к школе. Спокойные занятия ей необходимы.



— От детского сада до нашего дома пешком минут 30. Для дочки это настоящее испытание. Часть пути я несу Милану на руках — у нее попросту не хватает сил, она буквально валится с ног, начинает тяжело дышать, покрывается потом. Очень страшно, когда шестилетний ребенок так устает всего за 15 — 20 минут прогулки, — признается Альбина, мама Миланы.



Врожденный порок сердца, открытый артериальный проток, у Миланы обнаружили еще в роддоме. Исмагиловы тщательно соблюдали все рекомендации врачей, приводили дочку на обследование в Республиканский кардиологический центр (РКЦ) в Уфе. Когда Милане было три года, кардиологи сообщили, что дефект в сердце уменьшился и скорее всего в ближайшем будущем закроется. Радости родителей не было предела. Казалось, угроза миновала: Милана охотно посещала детский сад, играла в прятки, догонялки, снежки, начала ходить в бассейн, в развитии ни в чем не отставала от сверстников.



Но полгода назад девочка начала часто жаловаться на усталость, у нее появились синяки и отеки под глазами. Она тяжело заболела ОРВИ, была высокая температура, сильный кашель, а спустя всего месяц девочке снова стало плохо. Родители привезли Милану в Республиканский кардиоцентр.



— До последнего надеялись, что наши опасения по поводу болезни сердца не подтвердятся, — вспоминает Альбина. — Верили, что обойдется без хирургического вмешательства. Но результаты обследования показали, что дефект в сердце не только не закрылся, но и увеличился, сердечко Миланы работает с перегрузками, кровь не насыщается кислородом, из-за чего страдают все органы. Врачи объяснили: пока еще порок сердца можно закрыть щадящим способом, без разреза грудной клетки. Но надо торопиться!



Саму эндоваскулярную операцию сделают по квоте в Республиканском кардиоцентре. Вот только надо оплатить специальный имплант — окклюдер, с помощью которого закроют открытый артериальный проток. А стоит он дорого. В семье Исмагиловых две дочери. Старшей, Аделине, одиннадцать лет, она учится в пятом классе. Родителям необходимую сумму собрать не по силам: Альбина работает продавцом, Радик — водителем, зарплаты у них небольшие. Помочь Милане можем мы с вами, все вместе.



Ольга КЛИМОВА.



Для спасения Миланы Исмагиловой не хватает 339 200 руб.



Руслан ТУГУЗБАЕВ,

сердечно-сосудистый хирург РКЦ (Уфа):

— Милане требуется срочное хирургическое лечение. Мы закроем дефект эндоваскулярным способом, с помощью окклюдера. После щадящей операции девочка быстро восстановится и будет нормально развиваться.



Дорогие друзья! Если вы решите помочь Милане Исмагиловой, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа. А владельцы айфонов и смартфонов могут отправить пожертвование через мобильное приложение.



Экспертная группа Русфонда.

Ярослав Чакрыгин, 4 года, врожденный порок сердца, спасёт эндоваскулярная операция



Требуется окклюдер за 285 600 руб.



Когда сыну было четыре месяца, случилось страшное: у малыша произошла остановка сердца. Я медсестра, и пока ехала «скорая», сама сделала искусственное дыхание и массаж сердца. Ярослав задышал, и приехавшие врачи увезли его в Республиканскую клиническую больницу Уфы. Оказалось, что у сына врожденный порок сердца — отверстие в межпредсердной перегородке. Нас поставили на учет в Республиканский кардиологический центр (РКЦ). Отверстие было небольшим, и врачи говорили, что срочности в операции нет. Но на недавнем обследовании выяснилось, что дефект увеличился. И если его сейчас не закрыть, разовьются осложнения. Операцию можно сделать эндоваскулярно, не разрезая грудную клетку. Специальное устройство, окклюдер, которым закрывается отверстие, вводят через вену. Сама операция будет бесплатной, но окклюдер бюджетом не оплачивается. Отец Ярослава нас бросил, а с моей зарплатой никогда не собрать денег на такое дорогое устройство. Пожалуйста, помогите!



Екатерина ЧАКРЫГИНА.



Иглинский район.



Руслан ТУГУЗБАЕВ,

сердечно-сосудистый хирург РКЦ (Уфа):

— У Ярослава врожденный порок сердца — дефект межпредсердной перегородки. Ребенку пока еще можно провести щадящую эндоваскулярную операцию, избежав большой операции на открытом сердце. Мы закроем дефект окклюдером, это позволит устранить нарушения в работе сердечно-сосудистой системы.

Как помочь Милане и Ярославу

Через банк



Прийти с реквизитами фонда (см. ниже) в любой банк и сделать перевод. Внимание: Сбербанк не облагает переводы в Русфонд комиссией. В строчке «назначение платежа» обязательно укажите, какому ребенку конкретно вы хотите помочь (например: Пожертвование на лечение Миланы Исмагиловой. НДС не облагается). Если возникнут сложности при платежах, сообщите нам по телефону 8937-831-61-95.



Через банковскую карту



Зайдите на башкирскую страничку Русфонда rusfond.ru/bashkortostan, выберите ребенка, которому хотите помочь, нажмите красную плашку «как помочь» и отправьте деньги с банковской карты Visa или MasterCard.



Другие способы



На башкирской странице сайта rus-fond.ru/bashkortostan вы найдете и другие способы перечисления пожертвования и сможете выбрать для себя наиболее удобный. Например, получить и распечатать счет для оплаты в любом платежном терминале, оплатить через Сбербанк-онлайн, оплатить через кошелек Rbk Money, Webmoney, через систему Яндекс. Деньги, «Contact», получить квитанцию для перечисления через Почту России.

Окклюдер для операции Лие Харисовой оплачен

9 декабря мы рассказали историю шестилетней Лии Харисовой («В ожидании новогоднего чуда», Ольга Климова). У девочки врожденный порок сердца — открытый артериальный проток. Болезнь быстро прогрессирует: Лию преследуют одышка, приступы слабости, частые простуды, сердце девочки работает с перегрузкой. Спасет Лию срочная эндоваскулярная операция. Выполнить ее готовы за счет бюджетных средств в Республиканском кардиологическом центре (Уфа). Но надо оплатить окклюдер, с помощью которого закроют дефект, а у мамы девочки нет такой возможности. Рады сообщить: вся необходимая сумма (339 200 руб.) собрана. Инна, мама Лии, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.



И вот ещё новости



Шесть компаний, 541 читатель, 839 телезрителей ГТРК «Башкортостан» и Башкирского спутникового телевидения оказали исчерпывающую помощь (1 172 765 руб.) четырем тяжелобольным детям — очередникам башкирского бюро Русфонда.



Оплачены: окклюдеры для операции по поводу врожденного порока сердца стоимостью 339 200 руб. Искандеру Губайдуллину (6 лет, Миякинский район), Кириллу Бабакову (12 лет, Туймазинский район); расходные материалы к инсулиновой помпе на полтора года Матвею Иванову (4 года, 155 165 руб., Стерлитамак).



Помогли: Александр Фишер (Германия), Roman S. (Норвегия), Женя — Лена, Misha, suleyman (все — США), Victoria Mulrooney (Шотландия), Руслан (Казахстан), Дмирий Левичев (Астраханская обл.), Андрей (Белогородская обл.), Ильнур (Камчатский край), Викторович, Миша (оба — Кировская обл.), Евгений Головушкин, Евгения Шилина (оба — Краснодарский край), Анатольевич, Илья, Роман Бондаренко (все — Московская обл.), Василий (Новосибирская обл.), Игорь Черный (Омская обл.), Рустам (Оренбургская обл.), Сергей Шишолик (Пермский край), DiCorp (Приморский край), Латыповы, мама Искандера (все — Самарская обл.), Наталия, Ольга (обе — Свердловская обл.), Наталья Леонидовна, Овсеп Авакян, Фемис Алманов (все — Ростовская обл.), Инир Валиев, Максим Александрович, Oneness (все — Татарстан), Юлия Черкасова (Ульяновская обл.), А. Даутова, Рустам (оба — Челябинская обл.), Евгения (Ханты-Мансийский АО), аноним, Владимир, Исмаилович, Марат, Ольга Карпова, NO (все — Санкт-Петербург), ООО «АЙСЛЭБ», Айгуль Рахматуллина, Азат, Александр, Василиса и Марина, Алия Фанисона Халикова, Вадим, Василий Дан, Георгий Каймырович Парастаев, Денис, Дмитрий, Евгений, Игорь Орехов, И. Ю. Рябов, Ксения, Ленар Ягфаров, Мушег, Наталья, Олег Корытов, Руслан, Юлия Егорова (все — Москва), ИП Бобров Виктор Михайлович, ИП Борисов Владимир Евгеньевич, ООО «НПФ «Пакер», ООО «ПроЗрение», ПТК «Мегафлекс», Артем Носков, Ахкямов Р. Р., Волонтер, Елена, Игорь Федотов, Лилия, Наримановна, Руслан Гомер, Руфина Гайсина (все — Башкортостан). Полный список на rusfond.ru.



Спасибо!



Динара НАЖИПОВА,

Олеся БАРАНОВА.

О Русфонде



Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 18 региональных представительств фонда в России.



Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.



За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 114 региональных партнерских СМИ.



С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на «Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.



Только в 2016 году более 6 млн телезрителей и читателей Русфонда помогли 3518 детям России и СНГ, собрав и пожертвовав свыше 1,607 млрд руб. В 2017 году (на 12 января) собрано 78 141 322 руб., помощь получили 46 детей.



За 20 лет частные лица и компании пожертвовали в Русфонд свыше 9,148 млрд руб., на эти деньги возвращено здоровье более чем 18 тысячам детей. Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ «Курск», 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников «Норд-Оста», 100 семьям пострадавших в Беслане.



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