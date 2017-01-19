Даже на фоне разворачивающихся в столице Башкирии баталий звезд Молодежной, Женской и Континентальной хоккейных лиг этот турнир на льду «Уфа-Арены» стал своеобразной сенсацией. Кубок континента по следж-хоккею с участием клубов четырех стран для паралимпийского спорта явление по-своему уникальное: никогда ранее спортсмены Европы и Азии не сражались друг с другом в столь статусном соревновании.

Такая инициатива Паралимпийского комитета и Континентальной лиги сама по себе заслуживает самой высокой оценки. Соединить в рамках одного праздника выступления звезд и мастеров паралимпийского хоккея – что может быть мудрее и символичнее?



Впрочем, и приехавшие в Уфу следж-команды можно с полным основанием назвать звездными. В российском «Фениксе» 12 человек выступают за сборную страны, у итальянских «Орлов Южного Тироля» и пражской «Спарты» таковых поменьше, но на полноценную пятерку наберется. И только команда Китая стала исключением — она и собрана-то была только в июне прошлого года, а уфимский турнир стал для нее по сути первым серьезным испытанием.



— Наша страна через пять лет примет Паралимпийские игры, и мы приехали в Уфу учиться и перенимать опыт, — не скрывает своих целей секретарь комитета по подготовке XIII зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине Чжао Су Кин.



Спортивные результаты Кубка континента оказались предсказуемы. В финал вышли россияне и итальянцы, решающий матч между ними закончился со счетом 7:1 в пользу хозяев.



Но если международный турнир закончился, то следж-хоккей в республике только начинает развиваться. Интересно, что у уфимской команды «Башкирские пираты» много общего с китайской — она также была создана лишь минувшим летом и только-только осваивает премудрости игры на уровне чемпионатов России.



— Поэтому призываю всех желающих в возрасте от 16 до 30 лет: не стесняйтесь обращаться в нашу команду, — говорит тренер «пиратов» Алексей Канатников. — Причем это касается не только уфимцев, но и жителей любого района республики. Возможность разместить ребят у нас есть. Единственное условие — желание играть.



В последние годы подмосковный «Феникс» раз за разом занимает первые места в чемпионате страны. Кто знает, возможно, при таком огромном желании наших ребят и их крепости духа уже через 3 — 4 года уфимцы будут представлять свою страну на Кубке континента.