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Инцидент в поликлинике №1 городской клинической больницы №13, когда немолодая пациентка со сломанной ногой вынужденно спускалась по лестнице на четвереньках, стал основанием для возбуждения уголовного дела. Правда, пока неизвестно, против кого.
Как уточнили в Следственном управлении Следкома по РБ, уголовное дело заведено по части 1 статьи 238 УК РФ — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Такое решение руководитель Следственного управления принял по результатам проверки. Ее провели сразу после того, как в сеть попало скандальное видео с пенсионеркой Татьяной Меленчук, буквально сползающей на руках со второго этажа поликлиники. Оно стало не только предметом самого широкого и активного обсуждения, но и поводом для кардинальных решений.
С подобными, мягко говоря, неудобствами сталкиваются пациенты не только здесь. В детской поликлинике № 6 Уфы нет своего рентгена, поэтому маленьких пациентов в случае травм отправляют в расположенную по соседству взрослую поликлинику № 44. Рентгенкабинет здесь также расположен на втором этаже. И доставлять туда пострадавших ребятишек родителям тоже приходится на руках, а как иначе? Летом прошлого года активисты ОНФ после многочисленных обращений проверили объект на доступность и сообщили о нарушении прав пациентов в минздрав. Корреспонденты «РБ» побывали в этой поликлинике пару дней назад. Здесь ничего не изменилось. Родители, как и раньше, таскают детей на себе. У одной семьи, с которой мы успели познакомиться, вдобавок ко всему еще и эвакуировали автомобиль. Пока мама с папой сопровождали дочь-подростка к медикам. Как говорится, сходили за хлебушком. Правда, в данном конкретном случае проблему удалось решить, хотя и не полностью.
Кстати
Компетентно
Светлана КУСКАРБЕКОВА,
— О нарушении прав пациентки в поликлинике №1 ГКБ №13 Уфы в министерстве узнали во время мониторинга средств массовой информации.
Факт подтвердился. В кратчайшие сроки лифт в поликлинике №1 будет отремонтирован за счет средств, направленных на развитие медицины. Этот объект включен в план мероприятий этого года по долгосрочной программе «Доступная среда» на 2013 — 2020 годы.
Опубликовано: 20.01.17 (11:02) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
Инцидент в поликлинике №1 городской клинической больницы №13, когда немолодая пациентка со сломанной ногой вынужденно спускалась по лестнице на четвереньках, стал основанием для возбуждения уголовного дела. Правда, пока неизвестно, против кого.
Как уточнили в Следственном управлении Следкома по РБ, уголовное дело заведено по части 1 статьи 238 УК РФ — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Такое решение руководитель Следственного управления принял по результатам проверки. Ее провели сразу после того, как в сеть попало скандальное видео с пенсионеркой Татьяной Меленчук, буквально сползающей на руках со второго этажа поликлиники. Оно стало не только предметом самого широкого и активного обсуждения, но и поводом для кардинальных решений.
С подобными, мягко говоря, неудобствами сталкиваются пациенты не только здесь. В детской поликлинике № 6 Уфы нет своего рентгена, поэтому маленьких пациентов в случае травм отправляют в расположенную по соседству взрослую поликлинику № 44. Рентгенкабинет здесь также расположен на втором этаже. И доставлять туда пострадавших ребятишек родителям тоже приходится на руках, а как иначе? Летом прошлого года активисты ОНФ после многочисленных обращений проверили объект на доступность и сообщили о нарушении прав пациентов в минздрав. Корреспонденты «РБ» побывали в этой поликлинике пару дней назад. Здесь ничего не изменилось. Родители, как и раньше, таскают детей на себе. У одной семьи, с которой мы успели познакомиться, вдобавок ко всему еще и эвакуировали автомобиль. Пока мама с папой сопровождали дочь-подростка к медикам. Как говорится, сходили за хлебушком. Правда, в данном конкретном случае проблему удалось решить, хотя и не полностью.
Кстати
Компетентно
Светлана КУСКАРБЕКОВА,
— О нарушении прав пациентки в поликлинике №1 ГКБ №13 Уфы в министерстве узнали во время мониторинга средств массовой информации.
Факт подтвердился. В кратчайшие сроки лифт в поликлинике №1 будет отремонтирован за счет средств, направленных на развитие медицины. Этот объект включен в план мероприятий этого года по долгосрочной программе «Доступная среда» на 2013 — 2020 годы.
Опубликовано: 20.01.17 (11:02) Республика Башкортостан
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НОВОСТИ
21.01.17 00:32
МАКРОсрок в колонии строгого режима получил напавший на офис МИКРОфинансирования в Нефтекамске
|
AHOHC
AHOHC
Твёрдые бытовые доходы (Cоциум) 19.01.17 (10:27)
Ассаби 2017-01-19 15:24:07
Благородных оленей в Башкирии станет больше
Иван 2017-01-19 11:02:22
«Ит Фест», «Хет Маркет» и другая безвкусица (Cоциум) 13.01.17 (11:11)
Асаба 2017-01-19 08:46:00
Благородных оленей в Башкирии станет больше
Дина 2017-01-18 11:40:44
Рустэм Хамитов: «Шульган-Таш» - наше всё. Других таких точек нет
прохожий 2017-01-13 09:29:30
Борьба за койкоместо (Cоциум) 10.01.17 (10:05)
Асаба 2017-01-12 08:47:18
Эра экологии (Cоциум) 10.01.17 (10:05)
Владимир 2017-01-11 10:27:29
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Ильгиз 2017-01-10 23:20:53
Ночь накануне Рождества (Cоциум) 05.01.17 (11:28)
прохожий 2017-01-10 16:38:42
В Башкирии ребёнок погиб после катания на горке
Татьяна 2017-01-08 21:31:14
Миллион кубометров снега вывезли из Уфы с начала зимы
Гость 2017-01-08 12:54:01
Миллион кубометров снега вывезли из Уфы с начала зимы
Васятка 2017-01-08 11:13:01