Инцидент в поликлинике №1 городской клинической больницы №13, когда немолодая пациентка со сломанной ногой вынужденно спускалась по лестнице на четвереньках, стал основанием для возбуждения уголовного дела. Правда, пока неизвестно, против кого.

Как уточнили в Следственном управлении Следкома по РБ, уголовное дело заведено по части 1 статьи 238 УК РФ — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Такое решение руководитель Следственного управления принял по результатам проверки. Ее провели сразу после того, как в сеть попало скандальное видео с пенсионеркой Татьяной Меленчук, буквально сползающей на руках со второго этажа поликлиники. Оно стало не только предметом самого широкого и активного обсуждения, но и поводом для кардинальных решений.



— Возбудить уголовное дело необходимо было в том числе, чтобы расширить возможности для установления истины в этом непростом деле, — заметила старший помощник руководителя СУ по РБ Светлана Абрамова. — Уголовно-процессуальные рамки доследственной проверки не позволили выполнить весь объем действий и оперативных мероприятий — потребовалась более серьезная работа. Сейчас следствие располагает данными о том, что с 2011 по 2017 год не установленные пока лица не обеспечили поликлинику работающим лифтовым оборудованием для перевозки пациентов, в том числе маломобильных. В результате 55-летняя женщина с переломом ноги вынуждена была добираться на второй этаж для рентгенообследования ползком по лестнице. А это представляло риск для ее жизни и здоровья.



Уголовное дело расследуется, но уже сейчас ясно: разбираться в запутанной истории придется обстоятельно и долго. Как подчеркнули в СУ, в рамках расследования «будет назначен ряд экспертных исследований из разных областей науки». Главный вопрос, на который предстоит ответить: кто виновен в том, что поликлиника, рассчитанная на прием нездоровых, с трудом передвигающихся, а то и вовсе лишенных такой возможности людей, долгие годы работала без лифта? Ответственность за это, уточнили в Следственном управлении, могут понести как руководители здравоохранения, организовавшие лечебный процесс с нарушениями, так и собственник поликлинических помещений, сдавший их в аренду с неработающим оборудованием. А им является администрация УМПО, ведь поликлиника №1 когда-то была заводской.



Незатейливый ролик с ползущей пенсионеркой, снятый на обычный мобильный телефон ее дочерью, взорвал не только республику — всю страну. Новость подхватили СМИ, включая ведущие федеральные издания и каналы. Моментально отреагировал следком республики, затем глава Башкортостана потребовал уволить главного врача больницы №13, в ведении которой находится «прославившаяся» на всю Россию поликлиника. Сейчас обязанности руководителя клиники исполняет другой человек.



Однако проблема пока остается нерешенной. Травмированные пациенты по-прежнему с трудом преодолевают путь длиной в два лестничных марша от регистратуры до рентгенкабинета. Каждый — в меру сил и возможностей. Например, жительницу уфимского микрорайона Инорс Ксению, тоже сломавшую ногу, поднимает на руках молодой человек Артем. Целый месяц он ходит на прием вместе с любимой девушкой и носит ее по этажам.



— Травматолог принимал нас в поликлинике № 3, которая находится на улице Нежинской, — рассказал Артем корреспонденту «РБ». — Там есть свой рентгенкабинет, и лифт работает, но делать снимок Ксюшу отправили в поликлинику №1, потому что к ней она относится по месту жительства. А как человек сможет подняться на одной ноге на второй этаж, никто не поинтересовался. В прессе писали, что лифт в нашей поликлинике не работает два года. Сколько себя помню, он всегда стоял неисправный.

С подобными, мягко говоря, неудобствами сталкиваются пациенты не только здесь. В детской поликлинике № 6 Уфы нет своего рентгена, поэтому маленьких пациентов в случае травм отправляют в расположенную по соседству взрослую поликлинику № 44. Рентгенкабинет здесь также расположен на втором этаже. И доставлять туда пострадавших ребятишек родителям тоже приходится на руках, а как иначе? Летом прошлого года активисты ОНФ после многочисленных обращений проверили объект на доступность и сообщили о нарушении прав пациентов в мин­здрав. Корреспонденты «РБ» побывали в этой поликлинике пару дней назад. Здесь ничего не изменилось. Родители, как и раньше, таскают детей на себе. У одной семьи, с которой мы успели познакомиться, вдобавок ко всему еще и эвакуировали автомобиль. Пока мама с папой сопровождали дочь-подростка к медикам. Как говорится, сходили за хлебушком. Правда, в данном конкретном случае проблему удалось решить, хотя и не полностью.



— Уже с февраля пациентов детской поликлиники № 6 будет принимать новый, круглосуточно работающий травмпункт на базе Республиканской детской больницы, он расположен на первом этаже, — сообщил главный врач поликлиники № 44 Юнир Душанбаев.



С детьми разобрались, однако взрослым пациентам этой лечебницы, хоть и не травмированным, придется, как и раньше, карабкаться наверх. А ведь среди них есть и инвалиды, и престарелые, которым тяжело подниматься по лестнице даже в силу возраста, и люди, передвижению которых всерьез мешает болезнь. Такие, например, как Аниса Габдрафикова, страдающая артрозом коленного сустава третьей степени.



— Ноги не гнутся, хожу медленно даже по ровной поверхности, не говоря уже о лестницах, а куда деваться, — жалуется пенсионерка.



В минздраве РБ сообщили, что с начала реализации программы «Доступная среда» в республике переоборудовано уже 47 учреждений здравоохранения, работы выполнены на 63 объектах: ремонтируются въезды на территорию медучреждений, устанавливаются наружные и внутренние пандусы, обустраиваются входные группы, меняются лифты. Но, говорят, решить копившуюся годами проблему в одночасье невозможно: нужны деньги и время. А пока чиновники занимаются созданием доступной среды, медикам надо быть чуть более терпеливыми и внимательными, видеть перед собой не просто пациентов, а растерянных и взволнованных людей, которым нужна поддержка. Таких исключительных случаев, который произошел с Татьяной Меленчук, — единицы. Но оказаться на ее месте может каждый.

Кстати



В Туймазах травматологический блок находится в здании поликлиники № 1, построенной несколько десятилетий назад. Здесь тоже нет лифта. Но ни пациенты, ни медики не помнят случая, чтобы кто-то полз по лестнице на четвереньках — при необходимости «тяжелых» больных доставляют до места назначения на носилках.



Впрочем, по словам работающих здесь медиков, недавно принято решение перевести травматологический блок в более современное здание поликлиники № 2, где имеются два лифта. Поэтому добраться на четвертый этаж, где располагается кабинет рентгенографии, не проблема.





Компетентно

Светлана КУСКАРБЕКОВА,

руководитель пресс-службы минздрава РБ:

— О нарушении прав пациентки в поликлинике №1 ГКБ №13 Уфы в министерстве узнали во время мониторинга средств массовой информации.



Для изучения ситуации на место выехала комиссия во главе с министром Анваром Бакировым.

Факт подтвердился. В кратчайшие сроки лифт в поликлинике №1 будет отремонтирован за счет средств, направленных на развитие медицины. Этот объект включен в план мероприятий этого года по долгосрочной программе «Доступная среда» на 2013 — 2020 годы.