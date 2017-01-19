Новогодние каникулы, по мнению уфимцев, превращают город в большую мусорную кучу. Как полагают многие читатели «РБ», виной тому — длительные выходные, во время которых до контейнеров с отходами никому дела нет. Спецслужбы начинают более или менее исправно опорожнять мусоросборники во дворах только с началом рабочих будней. Хотя в этом году нареканий гораздо меньше. Немалая часть горожан этот факт связывает с тем, что нынче нам жить в Год экологии и мусорщикам, дескать, «вставили хорошего фитиля». Вот они и начали активно вывозить отходы даже в праздники.

Даёшь контейнер на конвейер



Отчасти люди правы. К примеру, Алексей, водитель старенького мусоровоза, сообщил, что в спецавтохозяйстве, где он работает, с недавних пор участились инструктажи и проверки, а начальство не устает напоминать, что именно работа мусорщиков во многом определяет лицо города.



— А чего нас подгонять-то? — недоумевает он. — Работаем как положено, контейнеры очищаем через день. Чем нотации читать, лучше бы машину поновее и повместительнее дали. Нас с напарником только обещаниями кормят.



— Что правда, то правда, — подтверждает напарник Алексея Ильнур. — Однако проблема не только в транспорте. Уже давно говорят о строительстве специальных площадок для сбора мусора, но, на мой взгляд, дело продвигается медленно. Сбор отходов во многом еще ведется по старинке. Есть дома, жильцы которых прямо у крыльца коробки с мусором складывают, а в идеале должен быть контейнер. Поэтому часть мусора просто разносит ветер.



За разговорами мои собеседники загружают «ЗИЛ», но забирают не все. Крупный мусор, включая коробки, оставляют. Он занимает слишком много места, за ним должен прийти трактор с прицепом. Когда тот прибудет, не известно — ни работникам спецавтохозяйства, ни дворничихе Рамиле, которая помогает Алексею с Ильнуром. По ее словам, рейсы трактора расписания не имеют, а в прошлом году за все праздники он не появился ни разу. В результате коробки пришлось громоздить друг на друга, и эта пирамида каждый день разваливалась, «украшая» новогоднюю улицу.



Партизанские тропы на «секретный» полигон



Собранный мусор идет на городскую свалку вблизи поселка Черкассы. Официально она именуется полигоном твердых коммунально-бытовых отходов, который тоже находится в ведении спецавтохозяйства. Видимо, военная терминология использована в названии не случайно, поскольку иначе как секретными эти отходы не назовешь. Без специального разрешения сюда не пускают.



Так было не всегда. Как утверждает местный житель Дмитрий Акиньшин, еще в 90-е, когда он был мальчишкой, ребятня ходила на свалку регулярно и беспрепятственно. В первую очередь за игрушками: с завода РТИ привозили бракованные партии, а среди пацанов особенно ценились пластиковые машинки.



Промысел утопающих в отбросах



Бракованные игрушки привозят и сейчас, но уже китайского производства. Однако бесхозно они уже не валяются, прямиком поступают на расположенный здесь частный завод по переработке отходов. По словам одного из сотрудников полигона (в целях конспирации он так и не назвал свое имя), китайский ширпотреб работники завода сперва банально топчут ногами, а потом собирают размолоченный пластик в кучи. Сортировке подлежат также пластиковые пакеты, баллоны, картон, древесина, металл — в общем, все, что можно пустить на повторное сырье. Однако лампы дневного света и автомобильные шины не принимают. Первые могут содержат ртуть, а вторые имеют свойство долго гореть и привести к пожару. Вроде того, который в прошлом году произошел на стерлитамакской свалке. Тогда огонь тушили несколько часов.



Свалка кормит многих жителей поселка. Одни работают официально на заводе, другие занимаются «свободным промыслом». Они уже давно проложили на полигон тайные тропы и, минуя пост, тоже занимаются сортировкой отходов. Зарабатывают свою трудовую копейку. Причем, по уверению Дмитрия Акиньшина, весьма неплохую. «Некоторые из наших трудятся здесь целыми семьями, машины покупают, коттеджи строят, в общем, на жизнь не жалуются».



Полигон является клондайком и для бомжей. Один из них, по имени Марат, как раз и провел меня сюда «партизанской тропой». А заодно рассказал, что его приятель, тоже бездомный, копаясь в мусоре, умудрился собрать автомобиль. А другому настолько подфартило, что в выброшенном матрасе он нашел чью-то заначку в полмиллиона рублей.



Такие байки могли бы показаться вымыслом, если бы их не подтверждали сами работники полигона. В частности, тот самый, который глубоко «законспирировался», поведал, что в прошлом году один из заводчан при сортировке отходов обнаружил в пакете четыре миллиона рублей. На радостях сообщил об этом коллегам, а те не преминули «настучать» руководству. В итоге мужика после работы домой не отпустили, пока не приехал толстосум. Его вычислили по номеру телефона, который был в записке вместе с деньгами. Миллионер в знак благодарности тут же отслюнявил 50 тысяч нашедшему пакет. «Счастливчик» сразу же уволился. Сказал, что в таком завистливом коллективе работать больше не желает…



Опять китайцы обставили



Короче говоря, мусор — это деньги во всех смыслах слова. Но у государства руки до него пока не дошли. В нашем регионе его сортировкой и переработкой занимаются лишь несколько частных компаний, мощностей явно не хватает. Как сообщил топ-менеджер одной из них Станислав Силантьев, часть отходов уходит на переработку за пределы республики, но куда именно, не уточнил: коммерческая тайна. В региональном минэкологии нам также сообщили, что государственных предприятий по переработке ТБО в республике нет. А жаль. Ведь даже ткань для пуховиков китайцы делают из пластиковых баллонов, которые закупают у нас. А потом нам же эти пуховики и продают.

МЕЖДУ ТЕМ Несмотря на то, что нынче в новогодние праздники мусора на уфимских улицах намного меньше, есть микрорайоны, где проблема стоит по-прежнему остро. В основном это частный сектор вроде Нижегородки. Здесь отходы забирают раз в неделю, и жители складывают их кучами у своих калиток. Проблема в том, что бродячие собаки тут же потрошат пакеты.

Сергей ЗДОРОВЦОВ

КОМПЕТЕНТНО

Камиль ЮЛАЕВ,

руководитель пресс-службы администрации Уфы:

— Санитарному состоянию города уделяется большое внимание, сейчас действует муниципальная подпрограмма «Обновление контейнерного парка и спецтехники», которая продлится до 2018 года. Она предполагает устройство 870 павильонов и установку более двух тысяч новых евроконтейнеров. Также обновляется автопарк муниципального предприятия — спецавтохозяйства по уборке города.



Сейчас в Уфе размещено более 400 крытых павильонов, на которых установлено 2,3 тысячи евроконтейнеров. У них больший объем и более эстетичный вид. Они оснащены фиксаторами, легко открываются нажатием педали, а благодаря крышке мусор не разлетается по двору. Кроме того, их можно подкатить к мусоросборной машине. Это особенно актуально для уфимских дворов, заставленных автомобилями. При погрузке мусоровоз открывает контейнер автоматически и разгружает содержимое. Это обеспечивает чистоту вокруг.



На момент завершения подпрограммы количество модульных павильонов составит 958 единиц, евроконтейнеров — 3 тысячи 237.

//ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ



Полигон Баймаку не по карману

Возможность строительства современного полигона ТБО в Баймаке обсуждают уже несколько лет.



— По заказу райадминистрации был подготовлен проект строительства полигона твердых бытовых отходов, — говорит заместитель главы города Ахтям Мустафин. — Предусматривались переработка и сортировка. Были проведены все экспертизы, в том числе экологическая. Увы, необходимые на его реализацию 260 млн рублей для районного и тем более городского бюджетов оказались неподъемной суммой. Для инвестора проект непривлекательный. Одна надежда на помощь республики и федерального бюджета.



Когда в прошлом году стали взимать плату за въезд на свалку, горожане новшество не восприняли. Посчитали, что платить от 50 до 100 рублей чересчур накладно. В результате образовались стихийные свалки, а коммунальные службы не успевали вывозить мусор. Поборы отменили, последствия необдуманного шага устраняют до сих пор.



На городской свалке полным ходом идет рекультивация твердых отходов. Дороги расчищены и доступны для проезда любых машин. На первый взгляд, странной показалась картина копошащихся в грудах хлама людей. Но вот вскоре к ним подъехал видавший виды «жигуленок». В его багажник тут же погрузили мешки со стеклянными и пластиковыми бутылками. Оказалось, вторсырье. Оно пойдет на изготовление канализационных крышек.



В Баймаке пытались внедрить раздельный сбор мусора. Договорились с переработчиком. Тот установил специальные контейнеры для вторсырья. Жильцы многоэтажек начали в них складывать бутылки, бумагу, ветошь. Однако контейнеры в некоторых дворах вскоре исчезли. Их просто похитили.



Зульфия САФИНА.

г. Баймак.

Выручит концессия



Лишь незначительная часть вторичных материальных ресурсов приносит экономическую выгоду.



Как уйти от старых подходов к утилизации бытовых отходов?



Рассказывает глава администрации Туймазинского района Айдар СУФИЯНОВ:



— В районе насчитывается 114 населенных пунктов, и свалки имеются возле каждого из них. Одна из важнейших задач на ближайший год — навести порядок на территориях, прилегающих к городу, селам и деревням. Мы кардинально пересматриваем проблему обращения с твердыми бытовыми отходами. Заключено концессионное соглашение на право проектирования, строительства и эксплуатации нового полигона ТБО. В скором времени будет введена в строй его первая площадка. В последующем планируется нарастить мощность полигона в два раза, затем построить современный автоматизированный мусоросортировочный комплекс.



Подготовил Алексей ШИЛЬНИКОВ.