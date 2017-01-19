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Новогодние каникулы, по мнению уфимцев, превращают город в большую мусорную кучу. Как полагают многие читатели «РБ», виной тому — длительные выходные, во время которых до контейнеров с отходами никому дела нет. Спецслужбы начинают более или менее исправно опорожнять мусоросборники во дворах только с началом рабочих будней. Хотя в этом году нареканий гораздо меньше. Немалая часть горожан этот факт связывает с тем, что нынче нам жить в Год экологии и мусорщикам, дескать, «вставили хорошего фитиля». Вот они и начали активно вывозить отходы даже в праздники.
Даёшь контейнер на конвейер
Сергей ЗДОРОВЦОВ
КОМПЕТЕНТНО
Камиль ЮЛАЕВ,
— Санитарному состоянию города уделяется большое внимание, сейчас действует муниципальная подпрограмма «Обновление контейнерного парка и спецтехники», которая продлится до 2018 года. Она предполагает устройство 870 павильонов и установку более двух тысяч новых евроконтейнеров. Также обновляется автопарк муниципального предприятия — спецавтохозяйства по уборке города.
//ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Возможность строительства современного полигона ТБО в Баймаке обсуждают уже несколько лет.
Выручит концессия
Опубликовано: 19.01.17 (10:27) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
Новогодние каникулы, по мнению уфимцев, превращают город в большую мусорную кучу. Как полагают многие читатели «РБ», виной тому — длительные выходные, во время которых до контейнеров с отходами никому дела нет. Спецслужбы начинают более или менее исправно опорожнять мусоросборники во дворах только с началом рабочих будней. Хотя в этом году нареканий гораздо меньше. Немалая часть горожан этот факт связывает с тем, что нынче нам жить в Год экологии и мусорщикам, дескать, «вставили хорошего фитиля». Вот они и начали активно вывозить отходы даже в праздники.
Даёшь контейнер на конвейер
Сергей ЗДОРОВЦОВ
КОМПЕТЕНТНО
Камиль ЮЛАЕВ,
— Санитарному состоянию города уделяется большое внимание, сейчас действует муниципальная подпрограмма «Обновление контейнерного парка и спецтехники», которая продлится до 2018 года. Она предполагает устройство 870 павильонов и установку более двух тысяч новых евроконтейнеров. Также обновляется автопарк муниципального предприятия — спецавтохозяйства по уборке города.
//ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Возможность строительства современного полигона ТБО в Баймаке обсуждают уже несколько лет.
Выручит концессия
Опубликовано: 19.01.17 (10:27) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
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НОВОСТИ
19.01.17 14:34
В Башкирии из школы эвакуировали 800 детей из-за распыленного газа. Есть пострадавшие
|
AHOHC
AHOHC
«Ит Фест», «Хет Маркет» и другая безвкусица (Cоциум) 13.01.17 (11:11)
Асаба 2017-01-19 08:46:00
Благородных оленей в Башкирии станет больше
Дина 2017-01-18 11:40:44
Рустэм Хамитов: «Шульган-Таш» - наше всё. Других таких точек нет
прохожий 2017-01-13 09:29:30
Борьба за койкоместо (Cоциум) 10.01.17 (10:05)
Асаба 2017-01-12 08:47:18
Эра экологии (Cоциум) 10.01.17 (10:05)
Владимир 2017-01-11 10:27:29
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Ильгиз 2017-01-10 23:20:53
Ночь накануне Рождества (Cоциум) 05.01.17 (11:28)
прохожий 2017-01-10 16:38:42
В Башкирии ребёнок погиб после катания на горке
Татьяна 2017-01-08 21:31:14
Миллион кубометров снега вывезли из Уфы с начала зимы
Гость 2017-01-08 12:54:01
Миллион кубометров снега вывезли из Уфы с начала зимы
Васятка 2017-01-08 11:13:01
За прошлый год в Уфе установлено 350 евроконтейнеров
Гиндуллин Р.М. 2017-01-07 21:10:26
Газета как инструмент влияния (Cоциум) 23.12.16 (10:59)
прохожий 2016-12-23 18:59:10