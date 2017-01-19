Ночью соседей разбудили громкие крики и отборная ругань. Судя по голосу, дебош устроил Виталий, живущий на девятом этаже. Выскочив в коридор в одних трусах, он носился с топором по этажам, пытаясь настичь «огромного комара с красными глазами». Жуткое насекомое видел только сам Виталий, кричавший, чтобы все разбегались, иначе «летучая тварь кинется пить из них кровь». Пока одни успокаивали насмерть перепуганную жену, наиболее отчаянные вступили с разошедшимся «комарорубом» в переговоры. Непримиримого борца с зловредным насекомым все же удалось убедить, что «адский комар» испугался и улетел, теперь обитателям дома ничего не грозит. Успокоившись, он сдал топор супруге и отправился спать.

Чужие здесь не ходят



Дикую выходку Виталия долго обсуждали соседи. Причем женская половина дома недоумевала, с чего бы это смирный парень, который работает водителем и в силу этого выпивает лишь изредка, вдруг «поймал» такую нешуточную «белочку».



Мужики же сразу поняли, в чем дело. «Фанфуриков» перепил, — был единодушный вердикт. — Их потреблять осторожно надо». Однако женам свою версию они сообщать не стали, поскольку тайком и сами хлещут это пойло.



В своих предположениях мужчины не ошиблись, в тот вечер Виталий выпил сразу три таких флакона. Хотя до недавнего времени даже не пробовал их. Как и многие, считал, что пить «фанфурики» — удел маргиналов. Однако, глядя на окрестных знакомцев, вполне благополучных, с семьями, квартирами и машинами, последовал их примеру.



Далеко ходить за пойлом было не нужно: его продавали в ларьке прямо на остановке. Правда, отпускали продавцы только «своим» — тем, кто живет в ближайших домах и «сдавать» правоохранителям «точку» уж точно не станет. Работницы ларька знали свою клиентуру поименно и, как бы парадоксально это ни звучало, отпуская товар, костерили его на чем свет стоит. Пытались наставить мужиков на путь истинный и отвратить от пьянства. Однако сами же и признавались, что, после того как им запретили продавать пиво и сигареты, вся торговлишка в основном на этих самых «фанфуриках» и держалась. В день разлеталось по две коробки, и это, несмотря на грошовую стоимость флакона, приносило ощутимую прибыль.



Смерть по дешёвке



Дешевизна — главный стимул, который и толкает народ на потребление «фанфуриков». В среднем девяностопятиградусный настой, его позиционируют как средство для наружного применения, стоит 30 рублей. Есть и отрава «послабже» — в 75 градусов. В среднем ее можно купить за 25 — 28 рублей. Кстати, еще не так давно «фанфурики» стоили чуть дешевле, однако кризис и здесь внес свои коррективы.



— Летом цены поднялись на пять рублей, но мужиков это взбесило, — рассказывает продавец по имени Марина. — Помню, одному денег не хватило, так он нам чуть витрину в клочья не разнес. Кричал, что поднятие цен — это «беспредел», угрожал расправой. Хотя мы-то здесь при чем? Цены хозяин устанавливает. Только мужики этого не понимают. Они вообще из-за этих «фанфуриков» круглыми дураками становятся.



По мозгам и психике спиртовые настои бьют серьезно. Как, впрочем, и по всему организму. Но до поры до времени потребители об этом не задумываются.



— Конечно, я много раз слышал, что угробить «фанфуриками» здоровье можно в два счета, — признается Виталий. — Но среди моих знакомых нет ни одного, кто бы ими отравился. Только с похмелья на стенку лезут. Видимо, в эти настои еще какую-то дрянь подмешивают. Я как за комаром этим погонялся, сразу же с «фанфуриками» завязал. До сих пор перед людьми стыдно.



Виталия остановила белая горячка. Других его знакомых — иркутская трагедия. Только после нее до многих дошло, что «фанфурики» смертельно опасны, и в киоск любители дешевого пойла больше ни ногой. Да и не продают его там сейчас. Запретили. Однако стойких приверженцев крепких настоев это не смущает.



Не пьянства ради, а здоровья для



Что будет дальше, покажет время, но спрос на «фанфурики» остается очень высоким. До недавнего времени ими торговали везде. Даже в киосках «Уфа-печати» наряду с газетами. Причем продавали настои на совершенно законных основаниях. Некоторые продавцы даже рекламировали «фанфурики», расписывая их «целебные» свойства. Один настой на меду зимой от простуды очень помогает. А можжевеловый после бани принимать очень полезно. Ну и все в том же духе.



Те же, у кого лицензии нет, тоже внакладе не оставались. За торговлю «фанфуриками» из-под полы смехотворное наказание — штраф до двух тысяч рублей. Хозяину точки проще его заплатить.



Панацеей в этой ситуации может показаться предложение вице-премьера Александра Хлопонина ввести акцизы на спиртосодержащие медикаменты, включая валокордин и корвалол. А также ужесточить контроль за оборотом спиртосодержащей продукции. Но, по мнению специалистов, в первую очередь это ударит по карманам сердечников. По любителям «фанфуриков», конечно, тоже, но спиртосодержащее пойло все равно останется дешевым вариантом. Как не без пафоса заявил мне один шалманщик, с «фанфуриками» он «дружит» уже лет восемь и за это время уже на две машины сэкономил.



— Пить «фанфурики» все равно буду, — упорствует он. — Один мой приятель и вовсе ими себе… жизнь спас. Врачи у него нашли неоперабельный рак желудка, отвели ему всего полгода жизни. Ну друг и запил по-черному. А через полгода пошел к врачам, те руками развели: никаких раковых клеток у него и в помине не оказалось, он их спиртом сжег. Правда, желудок тоже. Половину вырезали.



Выяснилось, что мораторий на продажу спиртосодержащих суррогатов моего собеседника пока не тревожит. Они с братом загодя закупили на оптовой базе аж несколько коробок с «фанфуриками». Полагают, что до «лучших» времен себя обеспечили.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА



Марат Наврузов,

нарколог:

— По официальной статистике, от отравлений «фанфуриками» умирает немного. Все дело в том, что поступивших в больницу успевают откачать, а умирают они уже от болезней, которые развились из-за употребления всякого пойла. Разница лишь в том, что кого-то эта участь постигает рано, а кто-то способен пить суррогаты долгие годы. Все зависит от природного здоровья.



К тому же «фанфурики» не учитываются статистикой, хотя есть федеральный закон об обороте этилового спирта. Но продажу «фанфуриков» он не регулирует. Думаю, пора всерьез задуматься об усилении наказания за продажу подобных суррогатов из-под прилавка.