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НОВОСТИ
19.01.17 14:34
В Башкирии из школы эвакуировали 800 детей из-за распыленного газа. Есть пострадавшие
18.01.17 15:17
В Салавате прокуратура обязала управляющие компании составить планы по энергосбережению
17.01.17 14:47
В Уфе работник нефтяной компании предстанет перед судом за получение пособия по безработице
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Ночью соседей разбудили громкие крики и отборная ругань. Судя по голосу, дебош устроил Виталий, живущий на девятом этаже. Выскочив в коридор в одних трусах, он носился с топором по этажам, пытаясь настичь «огромного комара с красными глазами». Жуткое насекомое видел только сам Виталий, кричавший, чтобы все разбегались, иначе «летучая тварь кинется пить из них кровь». Пока одни успокаивали насмерть перепуганную жену, наиболее отчаянные вступили с разошедшимся «комарорубом» в переговоры. Непримиримого борца с зловредным насекомым все же удалось убедить, что «адский комар» испугался и улетел, теперь обитателям дома ничего не грозит. Успокоившись, он сдал топор супруге и отправился спать.
Чужие здесь не ходят
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
— По официальной статистике, от отравлений «фанфуриками» умирает немного. Все дело в том, что поступивших в больницу успевают откачать, а умирают они уже от болезней, которые развились из-за употребления всякого пойла. Разница лишь в том, что кого-то эта участь постигает рано, а кто-то способен пить суррогаты долгие годы. Все зависит от природного здоровья.
Опубликовано: 19.01.17 (10:26) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
Ночью соседей разбудили громкие крики и отборная ругань. Судя по голосу, дебош устроил Виталий, живущий на девятом этаже. Выскочив в коридор в одних трусах, он носился с топором по этажам, пытаясь настичь «огромного комара с красными глазами». Жуткое насекомое видел только сам Виталий, кричавший, чтобы все разбегались, иначе «летучая тварь кинется пить из них кровь». Пока одни успокаивали насмерть перепуганную жену, наиболее отчаянные вступили с разошедшимся «комарорубом» в переговоры. Непримиримого борца с зловредным насекомым все же удалось убедить, что «адский комар» испугался и улетел, теперь обитателям дома ничего не грозит. Успокоившись, он сдал топор супруге и отправился спать.
Чужие здесь не ходят
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
— По официальной статистике, от отравлений «фанфуриками» умирает немного. Все дело в том, что поступивших в больницу успевают откачать, а умирают они уже от болезней, которые развились из-за употребления всякого пойла. Разница лишь в том, что кого-то эта участь постигает рано, а кто-то способен пить суррогаты долгие годы. Все зависит от природного здоровья.
Опубликовано: 19.01.17 (10:26) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
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Асаба 2016-12-08 15:06:52
НОВОСТИ
19.01.17 14:34
В Башкирии из школы эвакуировали 800 детей из-за распыленного газа. Есть пострадавшие
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AHOHC
AHOHC
«Ит Фест», «Хет Маркет» и другая безвкусица (Cоциум) 13.01.17 (11:11)
Асаба 2017-01-19 08:46:00
Благородных оленей в Башкирии станет больше
Дина 2017-01-18 11:40:44
Рустэм Хамитов: «Шульган-Таш» - наше всё. Других таких точек нет
прохожий 2017-01-13 09:29:30
Борьба за койкоместо (Cоциум) 10.01.17 (10:05)
Асаба 2017-01-12 08:47:18
Эра экологии (Cоциум) 10.01.17 (10:05)
Владимир 2017-01-11 10:27:29
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Ильгиз 2017-01-10 23:20:53
Ночь накануне Рождества (Cоциум) 05.01.17 (11:28)
прохожий 2017-01-10 16:38:42
В Башкирии ребёнок погиб после катания на горке
Татьяна 2017-01-08 21:31:14
Миллион кубометров снега вывезли из Уфы с начала зимы
Гость 2017-01-08 12:54:01
Миллион кубометров снега вывезли из Уфы с начала зимы
Васятка 2017-01-08 11:13:01
За прошлый год в Уфе установлено 350 евроконтейнеров
Гиндуллин Р.М. 2017-01-07 21:10:26
Газета как инструмент влияния (Cоциум) 23.12.16 (10:59)
прохожий 2016-12-23 18:59:10