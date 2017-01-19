Великий башкирский поэт-просветитель Мифтахетдин Акмулла в литературной среде был известен давно, его стихи передавались из уст в уста, и многие знали их наизусть, но вплоть до 80-х годов прошлого века не было его портрета. К 150-летию со дня его рождения было принято решение бюро Башкирского обкома партии о проведении юбилея выдающегося просветителя. Тогда поставили задачу создать портрет поэта, а торжества провести на его родине, в Уфе и Москве.

Я работал заместителем заведующего отделом агитации и пропаганды Миякинского райкома партии, когда началась подготовка к юбилею поэта-земляка. Однажды из Уфы приехала группа акмулловедов — ученый, поэт Рашит Шакур, доцент Башгосуниверситета Ахат Вильданов, известный художник-скульптор Зильфат Басыров, антрополог Ринат Юсупов.



Собрались в кабинете первого секретаря райкома партии Шайхутдина Гайсина. Главная тема — воссоздание портрета Акмуллы. Он виделся как обобщенный образ нескольких типичных башкир родной деревни поэта. Разговор был долгим. Вдруг председатель исполкома райсовета Иван Кирста говорит: «Его (прототипа Акмуллы для портрета — авт.) не надо искать, вот он», — и показал на меня. Я посчитал это за очередную шутку Ивана Петровича. Но другие почему-то восприняли его слова всерьез.



Ранним утром следующего дня наша творческая группа выехала в Туксанбай. Весенний день оказался богат на сюрпризы: ночью Дема вышла из берегов и затопила мост. Мы стоим, глядя на свои туфли, не зная, то ли плакать, то ли смеяться. На противоположном берегу показалась машина: нас встречали председатель исполкома Енебеевского сельсовета Байтимер Гильманов и заместитель председателя правления колхоза «Башкортостан» Николай Петров. Встречающие, недолго думая, стали перебираться на наш берег. Николай Ильич оступился и чуть не ушел под воду. Байтимер едва успел схватить его за одежду. Переобувшись в сапоги своего спасителя, Петров поехал в село. Пока он не вернулся, председателю сельского совета пришлось сидеть на дереве. Николай Ильич прихватил с собой пару сапог, ощупывая дорогу шестом, перешел на наш берег. Запасных сапог у него только одна пара, а нас пятеро. Ему пришлось пять раз преодолевать бурлящую Дему.



Изрядно измучившись, усталые и мокрые, мы только к вечеру доехали до Туксанбая. Рашит Шакур еще в студенческие годы не раз приезжал в Туксанбай, поэтому его здесь встретили с распростертыми объятиями.



Вечером пошли домой к аксакалу, девяностолетнему Хабетдину Бадретдинову, который знал родного брата Акмуллы. Он встретил нас у ворот своего дома. Старик выглядел очень представительно. Плотный, крепкий стан, продолговатое, чуточку смуглое и несколько суровое лицо, коротко стриженая густая борода, мелодичный грудной голос, острый взгляд. А как он читал стихи Акмуллы! Наверное, и Зилифат с Ринатом думали так же, как и я: «Вот с кого надо писать портрет Акмуллы». Они быстро принялись за работу.



Когда в комнату вошел шестидесятилетний Хабибулла-агай Гильманов, никто уже не сомневался в том, что нашелся еще один прототип Акмуллы. Среди натурщиков, подвергшихся бесчисленным измерениям строения лица антропологом и тщательному исследованию художником, оказался и я, хотя и из другой деревни, но тоже представитель рода куль-иле-мин, к которому принадлежат туксанбаевцы.



Таким образом, портрет Акмуллы был создан как обобщенный образ представителей трех поколений. Общественность приняла его с одобрением. В этом был большой труд художника Зульфата Басырова и антрополога Рината Юсупова. Позже Зильфат создал и бюст поэта.



Рашит Шакур как ученый, изучавший долгое время жизнь и творчество Акмуллы, за считаные месяцы написал книгу «Звезда поэта». Ее издали большим тиражом на русском языке. В том же году Ахат Вильданов, также исследовавший творчество Акмуллы, написал книгу «Певец света» и, впервые составив сборник стихов поэта, выпустил ее в Башкирском книжном издательстве. Поэтому в 1989 году, когда решением бюро райкома партии была учреждена премия имени Акмуллы, первым ее лауреатом стал Рашит Шакуров, в последующие годы — Ахат Вильданов, художник и скульптор Зильфат Басыров.



Когда выбирали место для будущего музея в родной деревне поэта, первый секретарь пригласил меня с собой. По задумке парк, разбитый напротив музея между двумя горами, и родник Акмуллы должны были составить единый комплекс. К сожалению, из-за коротких сроков парк не успели заложить. В районном центре должны были воздвигнуть памятник великому поэту. Но остался невыполненным и этот пункт.



Наконец, наступил декабрь 1981 года. На большой долгожданный праздник из разных регионов страны приехали многочисленные гости, в том числе известные поэты и писатели из Казахстана, Киргизии, Туркменистана. Свершилось поистине историческое событие. Акмулла вернулся на родину. Вернулся как выразитель величия духа своего народа.

Миякинский район, с. Каран-Кункас.





КСТАТИ

Акмулла проповедовал просветительские идеи, рассматривал поэзию как средство непосредственного общения с народом. Поэтому язык его произведений более доступен, содержал сравнительно меньше арабизмов и фарсизмов, характерных для литературного языка того времени. Акмулла писал свои стихи большей частью в классической форме рубаи, но мастерски владел и другими поэтическими формами.



Творчество Мифтахетдина было пронизано гуманистическими идеями своего времени и впитало в себя передовые и прогрессивные веяния общественной жизни России. Поэтому оно снискало глубокую любовь и признание среди населения, оказало благотворное влияние на развитие литературы многих тюркоязычных народов. Неслучайно поэта прозвали Акмуллой (светлым, праведным учителем) за честность и правдивость. В своем творчестве он утверждал извечное стремление человека к свету, прогрессу.