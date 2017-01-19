- Живу на Цыганской поляне и очень тревожусь: нынче выпало уже столько снега, что весной, похоже, «поплывем». Готовятся ли в республике прогнозы, как поведут себя реки в половодье, где и сколько скопилось снега?



Явдат Дильмухаметов.

Уфа.



— Прежде всего замечу, что наша республика — единственный регион в России, возобновивший авиационные гамма-съемки, что позволяет улучшить прогнозирование развития весеннего половодья. Поскольку в 2015 — 2016 годах этот метод подтвердил свою высокую эффективность, принято решение расширить географию работ. Кроме бассейна реки Белой, нынче гамма-съемкой будет охвачен и бассейн реки Урал. Облет территорий начнется в марте.



Раньше запасы воды в снежном покрове определялись ручными снегомерными съемками на метеостанциях Башгидромета. Этих створов, особенно в горно-лесной зоне, было недостаточно. Авиационная гамма-съемка дает наиболее полную картину запасов снега на водосборных площадях рек.



КСТАТИ

Проведение авиационных гамма-съемок финансируется из республиканского бюджета. На эти работы направят более 10 млн рублей.