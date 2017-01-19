- Приближается крайний срок подачи заявления на участие в ЕГЭ и сами ЕГЭ. Правда ли, что в качестве общественного наблюдателя на экзамене смогут присутствовать родители?



Ольга Иванова.

Белебей.



— Статус общественнного наблюдателя может получить любой гражданин, прошедший аттестацию и получивший удостоверение. Желающий стать наблюдателем подает соответствующее заявление и проходит обучение. Он должен уметь правильно оценивать любую ситуацию, возникшую на экзамене, и адекватно на нее реагировать.



Естественно, нужно учитывать такой фактор, как конфликт интересов. В документах общественного наблюдателя есть строка, в которой указывается, где именно он хочет выполнять свои обязанности, и подтверждается, что ни один из школьников, сдающих экзамен в указанном пункте приема экзаменов (ППЭ), не является его ближайшим родственником. То есть если сам наблюдатель — родитель выпускника, к примеру, из Аскинского района, то выполнять свои обязанности он может везде, кроме этого района.



Кстати, примерно в середине февраля мы проведем ЕГЭ для всех желающих — родителей, представителей СМИ, чтобы и они прочувствовали, что не так страшен ЕГЭ, как его «малюют». О теме ЕГЭ и адресе школы, в которой будет организован экзамен, сообщат позднее.