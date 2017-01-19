- Нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет и при этом работаю на условиях неполного рабочего времени. Имею ли я право на ежегодный оплачиваемый отпуск?



Майя ФИЛИППОВА.

Уфа.



— Права на ежегодный оплачиваемый отпуск вы не имеете — по закону нельзя находиться в двух отпусках одновременно. Однако возможен такой вариант: вы прерываете отпуск по уходу за ребенком, берете ежегодный оплачиваемый отпуск, а затем снова оформляете отпуск по уходу за ребенком. Если вы продолжите работать неполное рабочее время или на дому, то сохраните право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет.