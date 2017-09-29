"Толпар" проиграл "Сибирским снайперам" - 1:2

Чемпионат Молодежной хоккейной лиги. "Толпар" (Уфа) - "Сибирские Снайперы" (Новосибирск) - 1:2 (0:0; 0:1; 1:1).

Шайбы забросили: А. Пачин (45-я мин.) - у хозяев; Д. Лапин (24), Н. Михайлов (41) - у гостей.

В этом матче соперники словно соревновались, чья оборона крепче. По-настоящему зрелищных эпизодов было немного. Зрителям пришлось до второго периода ждать первой шайбы. К сожалению, забросили ее гости.

Непонятно, на что надеялся "Толпар", продолжая ту же игру, стеной встав у своих ворот. Разве что расчет строился на то, что сибиряки начнут забивать сами себе. Но гости вместо этого в самом начале третьего отрезка удвоили преимущество. Только после этого "Толпар" проснулся и пошел на штурм. Но было поздно. Лишь раз Пачин сумел пробить сибирского голкипера. Хотя возможностей у наших форвардов имелось хоть отбавляй. Вопрос: неужели было необходимо довести дело до счета 0:2, чтобы команда побежала? Наверняка его, как и многие другие, зададут своим игрокам тренеры перед ответным поединком.