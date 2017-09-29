Житель Салавата, требовавший накрыть стол, заключён под стражу

30.09.17 Сегодня - День интернета

30.09.17 Сегодня - Международный день переводчика

30.09.17 Сегодня - День памяти святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

30.09.17 В Башкирии отменен особый противопожарный режим

30.09.17 В Уфе 19 выпускников детдомов получили ключи от квартир

30.09.17 В Уфе обсуждены перспективы развития молодёжного предпринимательства в странах ШОС и БРИКС

30.09.17 В Уфе на кабельном заводе погрузчик наехал на рабочего