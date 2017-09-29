В Башкирии пассажирка «Приоры» погибла в столкновении с «Альмерой»

Авария произошла вечером 29 сентября в Белебеевском районе.

На автодороге Аксеново – Белебей столкнулись «Ниссан Альмера» и «Лада Приора». 21-летний водитель иномарки получил травмы, 39-летний водитель отечественной легковушки госпитализирован, как и его 15-летняя дочь. На месте аварии скончалась 42-летняя супруга водителя «Лады».

За прошедший день в регионе зарегистрировано десять автоаварий, в которых один человек погиб и 14 получили травмы, сообщает республиканская госавтоинспекция.