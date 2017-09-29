В Башкирии каждый год прибавляется 79 тысяч пенсионеров

79 тысяч новых пенсий ежегодно назначается в республике, сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда по РБ.

Всего в республике 1 млн 169 тыс. пенсионеров. Из них почти 432 тысячи человек в возрасте от 60 до 69 лет, 193 тысячи - от 70 до 79 лет, более 132 тысяч человек - старше 80 лет. С начала года на выплату пенсий направлено более 145 млрд рублей.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составляет 4 тыс. 805 рублей. При достижении 80 лет она увеличивается вдвое. Тем, кто ухаживает за престарелыми, выплачивается компенсация 1 тыс. 380 рублей.

138 тыс. пенсионеров в республике получают социальную доплату до прожиточного минимума. Сейчас это 8 тыс. 15 рублей.