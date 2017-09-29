"Торос" в Санкт-Петербурге выиграл у "Динамо" - 2:1

Чемпионат Высшей хоккейной лиги. "Динамо" (Санкт-Петербург) - "Торос" (Нефтекамск) - 1:2 (0:1; 1:1; 0:0).

Шайбы забросили: А. Шевченко (35-я мин., бол.) - у хозяев; Г. Кузьмин (4), И. Баранов (28) - у гостей.

После невнятной игры в Воронеже шансы нефтекамцев на успех в Питере представлялись довольно призрачными. Но энергичная работа тренерского штаба, на которую у него был всего день, принесла плоды.

Игру "глыбы" начали предельно собранно, по сути, сорвав стартовый натиск хозяев. Против скоростного "Динамо" "Торос" избрал тактику эшелонированной обороны, которая начиналась уже на чужой синей линии. Именно там, у входа в зону хозяев, была отобрана шайба и началась комбинация, которая привела к первому голу.

Прекрасно понимая, что впереди вся игра, нефтекамцы продолжали стоять на своей концепции, при первой возможности нанося ответные удары. Одна из контрвылазок завершилась красивым голом в исполнении Ильи Баранова, от матча к матчу утверждающего себя в роли одного из дижеров команды. Это была уже серьезная заявка на победу. Держал ее "Торос" дружно, никто не щадил себя, ложась под броски или грудью встречая соперника. Трещали от столкновений борта, в щепки разлетались клюшки. Но все, что удалось хозяевам - это реализация большинства. Выдержка и стойкость обеспечили "глыбам" очень важную со всех точек зрения победу.