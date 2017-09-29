Задержан подозреваемый в убийстве жительницы Салавата

30-летний житель Мелеузовского района дал признательные показания по делу об убийстве женщины, тело которой было найдено в лесополосе недалеко от города Салавата, сообщает пресс-служба следственного управления Следкома РФ по РБ.

Тело женщины с признаками насильственной смерти было найдено 28 сентября. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

По версии следствия, 22 сентября подозреваемый встретился с 27-летней жительницей Салавата, с которой ранее познакомился в социальной сети. Они поехали кататься на машине по городу и заехали в лесополосу. В ходе возникшего конфликта мужчина взял из багажника веревку и задушил женщину.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.