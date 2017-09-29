В Уфе спасатели не дали мужчине спрыгнуть с моста

Сообщение о том, что с Затонского моста собирается спрыгнуть мужчина, поступило в Службу спасения города сегодня около шести часов утра.

На место выехали полиция, спасатели и кризисный психолог. Мужчина никого не подпускал к себе, на контакт не шел. Однако совместными усилиями его удалось снять с моста, уточнили в Службе спасения.

Автор: Галина ПЕТРОВА