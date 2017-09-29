В Башкирии осужденные выпускают яблочный сок и сами его пьют

В этом году колония-поселение №6 в Стерлитамаке, специализирующаяся на переработке овощной продукции, произвела 130 тонн яблочного сока с мякотью, сообщила пресс-служба ГУФСИН по РБ.

Натуральная продукция поставляется в исправительные учреждения по всей республике. Сок включен в рацион питания целого ряда категорий следственно-арестованных и осужденных, уточнили в пресс-службе. Среди них беременные женщины и кормящие матери, а также несовершеннолетние.

Самой многочисленной категорией, которой предназначена вкусная и полезная продукция, являются больные туберкулезом и ВИЧ-инфицированные. Впрочем, по назначению врача сок могут получать и другие больные.

Напиток, произведенный в КП-6, пьют в общей сложности более 2 тыс. арестованных и осужденных.