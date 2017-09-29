Жители Башкирии смогут бесплатно обследоваться на выставке

Сделать это можно будет с 4 по 6 октября на ВДНХ-Экспо в Уфе, сообщила пресс-служба минздрава РБ.

В эти дни здесь пройдет традиционная выставка «50 плюс. Все плюсы зрелого возраста. Здоровье и долголетие». На ее площадке будут работать передвижные медицинские модули Республиканской клинической больницы имени Куватова, Республиканского кардиоцентра, городской больницы № 21 и Республиканской станции переливания крови

Ежегодно выставка собирает на своей площадке медицинских специалистов ведущих республиканских клиник, которые бесплатно обследуют и консультируют жителей.