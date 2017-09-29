В Башкирии глава сельсовета забыл про жалобу и поплатился за это

29.09.17 В Уфе в выходные пройдут сельхозярмарки

29.09.17 Жителей Башкирии ждут снежные выходные

29.09.17 В Уфе 19 выпускников детдомов получили ключи от квартир

29.09.17 В Сибае выясняют причину массового отравления школьников

29.09.17 Улица Менделеева в столице перекрыта для движения до 23.00

29.09.17 Кубок FIFA пробудет в Уфе до 1 октября

29.09.17 Аксаковский праздник завершится премьерой балета "Аленький цветочек"

29.09.17 Проект воссоздания дома Кочкина отправлен на доработку