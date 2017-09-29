В Уфимском районе инвалиду не хотели давать жилье

Ранее районная администрация признала дом инвалида I группы в деревне Юматово аварийным, сообщают в республиканской прокуратуре.

Семья заявителя была поставлена на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий. Однако в январе прошлого года местные власти незаконно отменили это решение.

По мнению чиновников, муниципалитет не имел права обследовать на пригодность для проживания дом, который является частным. Между тем законодательство не предусматривает иной процедуры признания жилья аварийным, кроме как по заключению межведомственной комиссии при администрации.

Прокуратура района опротестовала решение чиновников, и инвалид был восстановлен в очереди на получение жилья.