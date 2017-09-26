На инвестиционном пикнике в Кумертау обсудили развитие моногорода

Инвестиционный пикник с участием представителей федеральных структур и крупных компаний городов России прошел в Кумертау, сообщает пресс-служба правительства РБ.

В формате деловой встречи «без галстуков» обсуждались вопросы реализации инвестиционных проектов в моногороде. По словам министра экономического развития республики Сергея Новикова, в приоритетной программе комплексного развития моногородов РБ представлены как преференции для инвесторов, так и меры по созданию комфортных условий для жителей.



Программа продолжилась запуском якорного инвестиционного проекта – маслоэстракционного завода, посещением предприятий резидентов ТОСЭР «Кумертау», знакомством с КумАПП и осмотром объектов – участников программы «Пять шагов благоустройства».



Был торжественно открыт парк «Взлётный» и высажена аллея Моногородов из 319 именных яблонь.