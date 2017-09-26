В Уфе 19 детей-сирот получили жилье в Кузнецовском затоне

Ключи от новых квартир получили 19 выпускников детских домов Уфы, сообщает пресс-служба администрации столицы.

Церемония прошла в рамках международного форума «Мегаполис. Территория детства». Ключи от нового жилья в микрорайоне Кузнецовский затон вручил глава администрации столицы Ирек Ялалов.

- До конца года у нас более 150 детей получат ключи от квартир. Конечно, хотелось бы, чтобы таких детей было меньше. Это очень сложная социальная задача, но общими усилиями мы сможем ее решить, - отметил сити-менеджер.

Напомним, что ранее в этом году жилье было предоставлено 53 детям-сиротам.