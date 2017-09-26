Общественный совет отверг проект воссоздания дома Кочкина в Уфе

Проект воссоздания фасада дома Кочкина в Уфе отправлен на доработку. Такое решение принял общественный совет по сохранению культурного наследия и памятников архитектуры, сообщает пресс-служба администрации столицы.

Дом по улице Аксакова, 81, известный как доходный дом Кочкина, был возведен в 1915 году. После пожара в 2005 году жильцов расселили, а в 2016-м здание снесли. Тогда же перед застройщиком была поставлена задача восстановить памятник архитектуры.

По задумке проектировщика, фасад должен быть из того же материала, что и новое здание, и будет вписан в него. Однако такая концепция вызвала бурные дискуссии среди членов общественного овета. В частности, высказывались мнения, что "исторический" фасад теряется на фоне нового здания, которое над ним словно нависает.

- Мы застройщика попросим вместе с главным архитектором города поработать. Отправляем проект на доработку. Градостроители поработают и снова вынесем проект на общественный совет, еще раз посоветуемся, - отметил Ирек Ялалов.