В Уфе на весь день закрыт участок улицы Менделеева

Движение транспорта по улице Менделеева закрыто сегодня до 23.00, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Речь идет об участке от улицы Кавказской до улицы Караидельской. Ограничения вводятся в связи с капитальным ремонтом дорожного полотна. Работы проводятся в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Движение транспорта временно закрывается, чтобы на вновь уложенном асфальте не образовалась колейность. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты движения.