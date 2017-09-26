В выходные в Башкирии пройдет дождь со снегом и похолодает до минус 5 градусов

Жителей республики ожидают снежные выходные, сообщает Башгидромет.

В субботу 30 сентября на всей территории республики пройдет дождь со снегом. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью от нуля до плюс 5 градусов, по югу - до минус 5, днем 4 - 9 градусов тепла.

В воскресенье ночью по республике, днем местами дождь со снегом. Ветер северный, северо-восточный, умеренный. Температура ночью от минус 2 до плюс 3 градусов, днем 4 - 9 градусов тепла.