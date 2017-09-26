В Сибае семеро школьников попали в больницу с отравлением

Вчера в правоохранительные органы республики поступило сообщение о госпитализации семи учеников гимназии-интерната Сибая с признаками отравления, сообщила пресс-служба Следственного управления Следкома РФ по РБ.

По факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, вечером 27 сентября 13 учащихся Сибайской гимназии-интерната в возрасте от 11 до 17 лет обратились в городскую больницу с жалобами на плохое самочувствие. Семеро из них были госпитализированы с диагнозом "острый вирусный гастроэнтерит". Состояние здоровья детей оценивается как удовлетворительное.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.