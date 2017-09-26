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28.09.17 | 22:24 НОВОСТИ | Архив новостей
"Салават Юлаев" выиграл у "Лады" в овертайме - 3:2
Шайбы забросили: Н. Филатов (36-я мин.), Е. Бабенко (53) - у гостей; В. Солодухин (25, бол.), И. Макаров (53, бол.), А. Федоров (62, бол.) - у гостей.
Можно по-разному относиться к исходу этого матча. Кто-то наверняка скажет, что юлаевцы, проявив характер, вырвали победу в овертайме. Но правы будут и те, для кого все обернулось очередной очковой потерей в игре с аутсайдером. Скорее следует согласиться с последними.
Команду, претендующую на что-то серьезное, не должна выбивать из колеи потеря одного, даже самого драгоценного игрока, если он не вратарь. Умарк, как известно, нападающий. Но стоило шведу травмироваться, как юлаевцы бездарно отдали матч в Челябинске и посеяли очко в Тольятти. При этом в игре с "Ладой" было абсолютно непонятно, кто же здесь лидер, а кто плетется в хвосте. Волжане не уступали нам ни в чем, а по части желания победить, умения, стиснув зубы, рвать к цели могли дать фору вальяжно-снисходительным уфимцам. Перевес гостей в классе сказался лишь при розыгрыше численного преимущества: трижды у нас был "лишний" и все три попытки оказались результативными. Что ж, честь и хвала спецбригадам большинства. Но было бы совсем неплохо и при игре в равных составах доказывать, что ты сильнее. А не сдерживать лихорадочно финальный штурм, который "Лада" устроила в концовке.
Закончен четырехматчевый выезд. Перед его началом кое-кто уверенно прогнозировал: юлаевцы привезут восемь очков. Другие твердо стояли на девяти. Команда возвращается с пятью. Это - тройка с минусом. Или два с плюсом, если хотите. Плюс - за победу в Магнитке. А вот на следующей неделе нас ждут неслабые испытания. В Уфу, помимо "Югры" и "Сибири", приедут СКА и "Авангард". Вот тогда прояснится очень многое.
Автор: Андрей НИЧКОВ
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