"Салават Юлаев" выиграл у "Лады" в овертайме - 3:2

Чемпионат Континентальной хоккейной лиги. "Лада" (Тольятти) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 2:3 (0:0; 1:1; 1:1; ОТ - 0:1).

Шайбы забросили: Н. Филатов (36-я мин.), Е. Бабенко (53) - у гостей; В. Солодухин (25, бол.), И. Макаров (53, бол.), А. Федоров (62, бол.) - у гостей.

Можно по-разному относиться к исходу этого матча. Кто-то наверняка скажет, что юлаевцы, проявив характер, вырвали победу в овертайме. Но правы будут и те, для кого все обернулось очередной очковой потерей в игре с аутсайдером. Скорее следует согласиться с последними.

Команду, претендующую на что-то серьезное, не должна выбивать из колеи потеря одного, даже самого драгоценного игрока, если он не вратарь. Умарк, как известно, нападающий. Но стоило шведу травмироваться, как юлаевцы бездарно отдали матч в Челябинске и посеяли очко в Тольятти. При этом в игре с "Ладой" было абсолютно непонятно, кто же здесь лидер, а кто плетется в хвосте. Волжане не уступали нам ни в чем, а по части желания победить, умения, стиснув зубы, рвать к цели могли дать фору вальяжно-снисходительным уфимцам. Перевес гостей в классе сказался лишь при розыгрыше численного преимущества: трижды у нас был "лишний" и все три попытки оказались результативными. Что ж, честь и хвала спецбригадам большинства. Но было бы совсем неплохо и при игре в равных составах доказывать, что ты сильнее. А не сдерживать лихорадочно финальный штурм, который "Лада" устроила в концовке.

Закончен четырехматчевый выезд. Перед его началом кое-кто уверенно прогнозировал: юлаевцы привезут восемь очков. Другие твердо стояли на девяти. Команда возвращается с пятью. Это - тройка с минусом. Или два с плюсом, если хотите. Плюс - за победу в Магнитке. А вот на следующей неделе нас ждут неслабые испытания. В Уфу, помимо "Югры" и "Сибири", приедут СКА и "Авангард". Вот тогда прояснится очень многое.