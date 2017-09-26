НОВОСТИ
RSS
28.09.17 21:22
"Агидель" повторно разгромила сборную Свердловской области - 9:3
28.09.17 20:52
Гандболисты УГНТУ-ВНЗМ уступили дома питерскому "Университету" - 27:28
28.09.17 15:55
На форуме малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС обсуждают меры поддержки предпринимательства
28.09.17 15:32
Башкирия и Омская область подписали межкластерное соглашение
28.09.17 15:28
В международном аэропорту "Уфа" открыли рулежную дорожку
28.09.17 14:59
В Кармановское водохранилище выпущены мальки белого амура и толстолобика
28.09.17 13:57
В Башкирии во влетевшей в грузовик «Спектре» скончались два пассажира
28.09.17 13:44
В Уфе у 92-летней пенсионерки похитили 140 тысяч рублей
28.09.17 13:02
В Башкирии полиция ищет сбежавшего из психиатрической клиники пациента
28.09.17 12:48
В уфимском аэропорту завершилась реконструкция аэродрома
28.09.17 12:34
В Верхнеяркеево открылась выставка, посвященная Году экологии
28.09.17 12:08
В Башкирии в этом году дикие животные покусали 74 человека
28.09.17 12:05
Башкирия стала лидером по микрозаймам, предоставленным населению
28.09.17 11:56
Кубок FIFA встретили на стадионе "Нефтяник" 
28.09.17 11:56
В торговых центрах Уфы научат оказывать первую помощь
28.09.17 11:52
За лето в Башкирии отдохнули 210 тысяч детей
28.09.17 11:42
В Уфе в выходные пройдут сельхозярмарки
28.09.17 11:34
Сегодня "Салават Юлаев" играет в Тольятти с "Ладой"
28.09.17 10:43
В Уфе прошла презентация коллекции клуба филофонистов
28.09.17 10:42
На родине Рима Хасанова пройдет фестиваль-конкурс исполнителей его песен
28.09.17 10:35
Рустэм Хамитов выступил за расширение географии полетов из аэропорта "Уфа"
28.09.17 10:29
В Башкирии организуют «горячую» линию по профилактике гриппа
28.09.17 10:04
Глава Тирлянского сельсовета снят с должности и лишен депутатского мандата
28.09.17 09:57
Ветераны-болельщики ХК «Горняк» получили абонементы на домашние хоккейные матчи
28.09.17 09:08
Башкортостан примет участие в проекте "Этномир"
28.09.17 00:17
Волейболисты "Урала" в гостях обыграли "Нову" - 3:1
27.09.17 23:26
"Толпар" повторно победил "Кузнецких медведей" - 6:2
27.09.17 17:20
"Агидель" разгромила сборную Свердловской области - 13:1
27.09.17 15:53
В Башкирии образуется около 20 млн тонн отходов ежегодно
27.09.17 15:39
Уфа торжественно встретила Кубок FIFA
27.09.17 15:03
На выставке "50 плюс. Все плюсы зрелого возраста" главной темой станет здоровье
27.09.17 14:04
В магазине в Учалах незаконно работал гражданин Таджикистана
27.09.17 13:52
В Мелеузовском районе пьяница украл у соседа газовую плиту
27.09.17 13:49
Башкирия поможет Омской области развивать нефтехимию
27.09.17 13:38
Уфимец крал жаровни и мангалы со своего же предприятия
27.09.17 13:38
В Кармаскалинском районе насмерть сбит пешеход
27.09.17 13:34
В Башкирии водитель грузовика отсидит два года за смертельное ДТП
27.09.17 13:13
В Абзелиловском районе пройдет конкурс башкирского этнического творчества
27.09.17 13:12
В нефтяном университете прошел конкурс инновационных проектов для школьников
27.09.17 13:06
Башкирские борцы привезли медали из Ульяновска
27.09.17 12:38
У Константина Толкачёва попросили автобус для ансамбля имени Файзи Гаскарова
27.09.17 12:31
У налогового инспектора из Уфы изъяли сразу четыре дорогие квартиры
27.09.17 12:14
Уфимец продавал в соцсетях несуществующий таможенный конфискат
27.09.17 12:04
Уфимку приговорили к тюремному сроку за наркоторговлю
27.09.17 11:57
В Башкирии директора четырех управляющих компаний оказались под следствием
27.09.17 11:56
Жителя Уфы обворовала женщина, с которой он познакомился в интернете
27.09.17 11:44
Минздрав опроверг информацию о сбежавшем из психиатрической клиники пациенте
27.09.17 11:17
С начала года в Башкирии алкоголем насмерть отравились 111 человек
27.09.17 10:42
В Уфе спасатели вывели из леса заблудившихся грибников
27.09.17 10:33
Башкирия и Китай обменяются опытом в выращивании грибов и озерной рыбы
27.09.17 10:29
Зайцы и лисы могут спать спокойно
27.09.17 09:59
В Уфе из-за ремонта теплотрассы закрыли улицу Революционную
27.09.17 09:49
Третий форум малого бизнеса ШОС и БРИКС начнется с футбола
27.09.17 09:38
В Баймаке кумыс будут сушить
27.09.17 08:55
"Толпар" победил "Кузнецких медведей" - 3:0
ЕЩЁ НОВОСТИ